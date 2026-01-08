Macskamigráció: egyhetes utazást élt túl egy kiscica a Törökországból Németországba indult teherautó rakterében

A beszámoló szerint a kismacskát a rendőrség és a vámhatóság tisztségviselői találták meg a gépalkatrészeket szállító jármű rakterében egy rutin ellenőrzés során Würzburg közelében, miután hangos nyávogást hallottak.
A teherautót és a kismacskát is a közeli Schweinfurt városának vámhivatalába vitték.
A kismacskát később átadták a helyi állatmenhelynek.
A mintegy három hónapos kismacska jó állapotban van, s ahogy teljesen felépül és átesik a veszettség megállapítására szolgáló hatósági kötelező karanténon, új otthonra találhat Németországban.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)