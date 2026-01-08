Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Macskamigráció: egyhetes utazást élt túl egy kiscica a Törökországból Németországba indult teherautó rakterében

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2026.01.08. 20:09

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu
Közel egyhetes utazást élt túl étlen-szomjan egy kismacska egy Törökországból Németországba indult teherautó rakterében – közölték csütörtökön a német hatóságok.

A beszámoló szerint a kismacskát a rendőrség és a vámhatóság tisztségviselői találták meg a gépalkatrészeket szállító jármű rakterében egy rutin ellenőrzés során Würzburg közelében, miután hangos nyávogást hallottak.

A teherautót és a kismacskát is a közeli Schweinfurt városának vámhivatalába vitték.

A kismacskát később átadták a helyi állatmenhelynek.

A mintegy három hónapos kismacska jó állapotban van, s ahogy teljesen felépül és átesik a veszettség megállapítására szolgáló hatósági kötelező karanténon, új otthonra találhat Németországban.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)

macskautazás NémetországTörökország

Ajánljuk még

 