Kizuhant az ablakon: holtan találtak egy orosz újságírót egy Párizs melletti településen

Egy 38 éves orosz újságírót holtan találtak a Párizs elővárosában fekvő Meudon településen – írta a francia Le Figaro rendőrségi forrásokra hivatkozva. A lap szerint a meg nem nevezett férfi kiesett hetedik emeleti lakásának ablakából.

A rendőrök a lakásban egy széket találtak az ablak mellett, valamint gyógyszereket egy szemetesben, ami alapján vizsgálják az eset körülményeit – közölte a Novaya Gazeta Europe.

A hatóságok nyomozást indítottak, és az öngyilkosság lehetőségét sem zárták ki. A Le Figaro szerint az újságírót korábban feltehetően fenyegették az orosz hatóságok.

A Le Parisien beszámolója szerint az elhunyt egyik szomszédja is a lakásban tartózkodott az eset idején. A szomszéd csak oroszul beszélt, sokkos állapotba került, és kórházba szállították.

Denisz Balasov, Párizsban élő független orosz újságíró szerdán a Telegramon azt írta, hogy az elhunyt Jevgenyij Szafronov volt.

Elmondása szerint

Szafronov már az ukrajnai háború teljes körű kitörése előtt elhagyta Oroszországot, miután az a médium, ahol dolgozott, „külföldi ügynök” minősítést kapott az orosz hatóságoktól.Denyisz Balasov

Balasov szerint Szafronov hat hónappal ezelőtt költözött Párizsba, de depresszióval küzdött, mivel nehezen tudta újra felépíteni az életét külföldön. Egy héttel a halála előtt feltörték a telefonjait, közösségi médiafiókjait, üzenetküldő alkalmazásait, valamint az orosz állami szolgáltatásokhoz tartozó fiókját is.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)