Invázió: ötven juh rohant le egy bajor szupermarketet – VIDEÓ

Szokatlan jelenet játszódott le egy bajorországi diszkontáruházban: ötven, a nyájától elszakadt juh tört be egy Penny szupermarketbe, ahol húsz percen át teljes felfordulást okoztak.

A The Telegraph szerint a juhok a pénztárak környékén telepedtek le, ahol mintegy húsz percig időztek.

A felvételeken az is látható, ahogy az üzlet dolgozói – láthatóan zavarodottan – próbálták elriasztani az állatokat, többek között a kasszapultra csapva, mindhiába.

A juhok végül maguktól hagyták el az áruházat.

„Teljes káoszt okoztak” – fogalmazott jelentésében a ZDF közszolgálati műsorszolgáltató, amely tréfásan megjegyezte: a juhok szó szerint vették a Penny német szlogenjét, miszerint „elsőként a Pennyhez”.

A német sajtó szerint az állatok azért jutottak be az üzletbe, mert elszakadtak az eredetileg 500 egyedből álló nyájtól.

A pásztor úgy véli, a juhok egy bevásárlótáskát keverhettek össze az etetőzsákkal, ezért rontottak be élelem után kutatva az üzletbe.

Az esetről készült videók gyorsan elterjedtek, és sokakat szórakoztattak Németországban. A londoni német nagykövetség is humorral reagált az esetre a közösségi médiában.