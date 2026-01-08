Feleslegesnek ítélt ENSZ-szervezetekből lépett ki az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok kilép több tucat nemzetközi szervezetből, köztük az ENSZ legtöbb szakosított szervezetéből, bizottságából, testületéből. Erről Donald Trump amerikai elnök írt alá rendeletet szerdán.

A dokumentum kimondja, hogy az amerikai költségvetés felfüggeszti a támogatást 66 szervezetben. Az ENSZ-hez tartozó szervezetek mellett az Egyesült Államok kilépése érinti az Atlanti Együttműködés Partnerséget, a Nemzetközi Demokrácia- és Választási Segítségnyújtó Intézetet (International IDEA), valamint Globális Terrorellenes Fórumot. Az amerikai külügyminisztérium a döntést kommentálva közleményében többi között megállapította, hogy

„a Trump-adminisztráció ezeket az intézményeket feleslegesnek, rosszul irányítottnak, szükségtelennek, pazarlónak, és rosszul működőnek találta, amelyek szereplőinek érdekeit mozdítja előre, saját politikai programot visz”.

Hozzátették, hogy az érintett szervezetek fenyegetik az Egyesült Államok szuverenitását, szabadságát és általános jólétét.

Radikális klímapolitikát és ideológiai programokat támogató nemzetközi szervezetek sorából lép ki az Egyesült Államok

Az elnöki rendelet indokainak magyarázataként adott ki közleményt a Fehér Ház, amelyben rámutattak arra, hogyan is járul hozzá az érintett szervezetekből való távozás az amerikai szuverenitás helyreállításához, valamint a Donald Trump által foganatosított „Amerika az első” – stratégia (America First) globális érvényre juttatásához. Trump elnök megszünteti az Egyesült Államok részvételét olyan nemzetközi szervezetekben, amelyek aláássák Amerika függetlenségét, és az adófizetők pénzét hatástalan vagy ellenséges napirendekre pazarolják, fejtették ki a közleményben.

„Ezek közül sok testület radikális klímapolitikát, globális kormányzást és ideológiai programokat támogat, amelyek ellentétesek az Egyesült Államok szuverenitásával és gazdasági erejével”

– húzta alá a Fehér Ház. Ezekből a szervezetekből való kilépéssel a kilépésével Trump elnök az adófizetők pénzét spórolja, és az erőforrásokat az America First prioritásaira összpontosítja, tették hozzá.

Emlékeztettek, hivatalba lépése után Trump elnök kezdeményezte az Egyesült Államok kilépését az Egészségügyi Világszervezetből és a párizsi klímaegyezményből. Kormányzása első napján Trump elnök aláírta az elnöki memorandumot is, hogy értesítse a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet, hogy a Globális Adómegállapodás az Egyesült Államokban nem érvényes vagy hatásos, és vizsgálatot indít annak felderítésére, hogy a külföldi országoknak vannak-e olyan adószabályok, amelyek extraterritoriánusak vagy aránytalanul érintik az amerikai vállalatokat.

Csak néhány héttel később Trump elnök aláírta a végrehajtási rendeletet, amely kivonja az Egyesült Államokat az ENSZ Emberi Jogi Tanácsából (UNHRC), és megtiltotta az ENSZ Közel-Keleti Segély- és Munkaügyi Ügynökségének (UNRWA) jövőbeni finanszírozását.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)