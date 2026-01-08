Beperelték a Covid-oltások gyártóit az Egyesült Államokban

A Bayer pert indított több vezető Covid–19 elleni vakcina gyártója ellen az Egyesült Államokban, azt állítva, hogy azok jogosulatlanul használták fel a Monsanto nemzetközi vállalat által még az 1980-as években kifejlesztett mRNS-technológiát a vakcinák előállításakor.

A Reuters beszámolója szerint a Bayer (amelynek a Monsanto a leányvállalata)

kedden a delaware-i szövetségi bíróságon pert indított a Pfizer, a BioNTech és a Moderna ellen, mivel állítása szerint a vállalatok megsértették a Monsanto egyik szabadalmát a Covid–19 elleni vakcináik gyártása során.

A Bayer szóvivője megerősítette, hogy a keresetek szerint a cégek olyan technológiát másoltak, amelyet a Monsanto az 1980-as években fejlesztett ki a növényekben található hírvivő RNS (mRNS) megerősítésére, annak érdekében, hogy stabilabbá tegye a genetikai anyagot.

A Bayer egy külön eljárásban a Johnson & Johnson ellen is pert indított egy New Jersey-i bíróságon. Ebben az ügyben a vállalat azt állítja, hogy a Johnson & Johnson által a vakcinagyártáskor alkalmazott DNS-alapú eljárás szintén megsérti a szóban forgó szabadalmat.

A Moderna közölte, hogy tudomása van a perről, és meg fogja védeni magát, míg a Pfizer, a BioNTech és a Johnson & Johnson egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

A keresetek tovább bővítik a Covid–19 elleni vakcinák körüli szabadalmi perek hálóját, amelybe beletartozik a Moderna által 2022-ben indított eljárás is a Pfizer ellen. A Bayer hangsúlyozta, hogy nem vett részt a Covid elleni vakcina fejlesztésében, és nem gyárt vagy értékesít ilyen oltásokat.

A vállalat nem kívánja megakadályozni a vakcinák gyártását, ugyanakkor nem meghatározott összegű pénzbeli kártérítést követel. A vállalati jelentések szerint a Pfizer és a BioNTech 2024-ben több mint 3,3 milliárd dollár bevételt ért el a Comirnaty globális értékesítéséből, míg a Moderna 3,2 milliárd dollárt keresett a Spikevaxszal; a Johnson & Johnson 2023-ban leállította Covid elleni vakcinájának amerikai forgalmazását.

