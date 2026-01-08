Az Ökumenikus Segélyszervezet felkészült a rászorulók befogadására

Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatának összes központja felkészült a rászorulók befogadására – tudatta a szervezet az MTI-vel közleményben csütörtökön.

A rendkívül hideg, havazással kísért időjárás miatt országos vörös kód lépett életbe, amelynek célja az életveszélyes körülmények között élők, különösen a hajléktalanok fokozott védelme. A vörös kód értelmében valamennyi szociális és bentlakásos intézmény számára kötelező a fedél nélkül élők, hideg miatt veszélyeztetettek befogadása és ellátása, amíg a rendkívüli helyzet tart. Az Ökumenikus Segélyszervezet országos intézményhálózatának nem csak a hajléktalanokat segítő, de az összes központja is felkészült a lehetséges extra feladatokra.

Maximális kapacitással működnek és folyamatosan fogadják az érkezőket az Ökumenikus Segélyszervezet hajléktalanokat támogató nappali melegedő és éjjeli menedékhely intézményei. A szervezet munkatársai fokozott, megerősített utcai megkereső szolgálatokkal látogatják az ismert tartózkodási helyeken élő, rendkívüli időjárásnak kitett rászorulókat. A vörös kód időszakában az Ökumenikus Segélyszervezet minden rendelkezésre álló eszközével azon dolgozik, hogy senki ne maradjon segítség nélkül a fagyban, és a legkiszolgáltatottabbak is biztonságos, meleg körülmények közé kerülhessenek.

Egy egyszerű hívás, egy időben történő jelzés vagy rövid interakció a rászorulóval emberéletet menthet. Minden bejelentés számít. Ha valaki olyan embert lát közterületen, aki a hideg miatt bajba jutott vagy veszélyben lehet, haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívót, az éjjel-nappal hívható regionális diszpécserszolgálatokat, vagy a hajléktalanellátó intézmények telefonszámait – írta a segélyszervezet.

