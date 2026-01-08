Amerikai és brit katonatisztek is meghalhattak, amikor ukrán elitegységet likvidáltak az oroszok

A légitámadásról szóló első beszámolókat a mikolajivi területen dolgozó orosz újságíró, Szergej Lebegyev osztotta meg Telegram-csatornáján. Elmondása szerint az amerikai és brit tisztek az ukrán különleges egység tagjaival együtt a Fekete-tenger partján elhelyezkedő Iljicsevszk (orosz nevén Csernomorszk) városában lelhették halálukat szerdán délután 14:30 magasságában, amikor rakéták csapódtak be a bázisukra, ahol különböző katonai felszereléseket rakodtak ki teherszállítóhajókból. „A hajóról a tartalék- és katonai felszereléssel kirakodták, a csapás a már kirakodott rakományt is érintette (…) Az ukrán fegyveres erők egy bizonyos elit egysége, amelynek tagjait brit tengerészek képeztek ki és szabotázs-tevékenységre specializálódtak is támadás alá került.”

„A csapásban a briteket is kiiktatták, 8 tiszt is az elhunyt külföldiek között volt.”

„Az elhunyt ukrán katonák száma még nem ismert. De tucatnyi elhunytról beszélhetünk” – írta bejegyzésében Szergej Lebegyev. A portál megjegyezte, az orosz fegyveres erők aznap Odessza kikötővárosára is csapást mértek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/EPA/33. önálló gépesített dandár)