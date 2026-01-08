A „tettre készek” hátrálnak: a The Times szerint megfelezte az Ukrajnába küldendő katonák számát Macron és Starmer

Az ukrán Sztrana híroldal szerint a brit lapnak az ügyre rálátással bíró, de névtelenséget kérő források beszéltek erről. Azt állították, hogy

a brit katonai vezetés eredetileg 10 ezer brit katona küldését javasolta az összességében 64 ezer fős békefenntartó koalíciós erő részeként, de az ország védelmi minisztériuma ezt – a brit hadsereg jelenlegi létszámát tekintve – kivitelezhetetlennek tartotta.

Így a 10 ezer helyett várhatóan kevesebb mint 7500 brit katonát ajánlanának fel, de ez is kihívást jelent majd az Egyesült Királyság számára, amelynek csak körülbelül 71 000 kiképzett reguláris katonája van. Franciaország szintén hasonló, 7500 fős nagyságrendű kontingenssel képviseltetné magát a koalíciós erőkben.

Több forrás szerint azonban még a 15 000 fős létszám is optimista becslés a két országot tekintve.

A terv szerint a brit és francia csapatok az ukrán hadsereg kiképzésében segítenének, és felügyelnék a fegyverek és katonai felszerelések tárolására szolgáló biztonságos létesítmények építését – tették hozzá a brit lapnak nyilatkozó személyek.

A The Times forrásai emellett arról is beszéltek még: Németország készen áll arra, hogy csapatokat vezényeljen Ukrajna közelébe (noha Friedrich Merz német kancellár a napokban jelezte, hogy Ukrajna területére nem akarnak katonákat vezényelni).

Az Egyesült Államok leállította a tömegpusztító fegyverekkel foglalkozó ukrán központ finanszírozását

Mint arról nemrég beszámoltunk a hirado.hu-n, Donald Trump amerikai elnök elrendelte, hogy az Egyesült Államok kilépjen számos ENSZ-programból, amelyek a Fehér Ház megítélése szerint ellentétesek az ország érdekeivel. A kilépés által érintett szervezetek között szerepel az ukrán tudományos és technológiai központ (UTTC) is.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit miniszterelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnök az orosz–ukrán konfliktus lezárását célzó tárgyalásuk közben a londoni kormányfői rezidencián, a Downing Street 10-ben 2025. december 8-án (Fotó: MTI/EPA pool/Tolga Akmen)