A párizsi Nemzetgyűléshez igyekeznének a Mercosur-megállapodás ellen tüntető gazdák

Egyenesen a törvényhozás alsóháza, a Nemzetgyűlés épülete elé igyekeznek eljutni csütörtökön, 12.30-ra azok a francia gazdák, akiknek tiltakozó csoportjai a mai, tömeges, traktoros felvonulásuk során, a rendőri blokádok ellenére a Diadalívig, a Place d’Etoile téren állnak. Az Európai Unió részéről ezen a hétvégén írnák alá a Mercosur-megállapodást. Cikkünk frissült,

A feldühödött francia termelők a Mercosur-megállapodás aláírása, a szerződés véglegesítése ellen tiltakoznak. A szerződést ezen a hétvégén véglegesítheti Brüsszel az érintett dél-amerikai államokkal.

Az Európai Unió Bizottságának elnöke, Ursula von der Leyen által támogatott megállapodás olyan szerződést ütne nyélbe az Argentínát, Brazíliát, Paraguayt, Uruguayt tömörítő Mercosurral, amely brutális mennyiségű agrártermékkel ütné agyon szinte a teljes európai agráriumot:

csak a latin-amerikai marhahús behozatalára évi 90–100 ezer tonnás kvótát tartalmaz.

A szerződés egyes kitételei előnyösek a német ipari kivitel számára, és az EU egészének is hozzáférést biztosítana a dél-amerikai piacokhoz, amely főleg az ipari termékek kereskedelmében járna előnyökkel. Az EU bürokratái, melyek a kezdetektől leépítendő ágazatként kezelik az uniós agrárszférát, lelkesen támogatják az évtizedek óta húzódó megállapodás aláírását.

Nem migránsok: fellép a rendőrség

Míg az illegális migránsok utcán sátorozását, tömegesen elkövetett bűncselekményeit és állandó randalírozását passzívan kezeli, vagy akár bátorítja a francia kormányzat, a csődhelyzetbe sodort agrártermelők demonstrációit, mint a jelenlegit is, agresszív retorikával és a rendfenntartó szervek bevetésével válaszolják meg Macron egymást egyre sűrűben követő kormányai.

„A kormány

nem fogja megtűrni a párizsi régióban élő gazdák illegális cselekedeteit!”

– fenyegetőzött Maud Bregeon kormányszóvivő csütörtökön a France Info rádióban.



A tilalmak ellenére több gazda gyűlt össze Párizsban csütörtökön, január 8-án kora reggel, hogy tiltakozzon az Eiffel-torony és a Diadalív lábánál. Az A13-as autópályát is lezárták, és részben lezárták. A gazdák a Mercosurral kötött szabadkereskedelmi megállapodás ellen tüntetnek, és adminisztratív egyszerűsítéseket is követelnek a brüsszeli bürokratá és a francia kormányzat túlszabályozásai miatt.

Nem a károkozás a cél

Bertrand Venteau, a Vidéki Koordináció elnöke a BFMTV-nek adott interjújában kifejtette, hogy a fővárosban mozgósított gazdák „megpróbálnak a lehető legtovább maradni”.

Hozzátette azonban „a csapatok elfáradtak” az ötnapos mozgósítás után. Ráadásul a gazdálkodók távolléte „következményekkel jár a családjaik megélhetését illetően” – állítja a szakszervezeti képviselő, aki ragaszkodik ahhoz, hogy nem azért jöttek Párizsba, hogy „kárt okozzanak”.

A Vidéki Koordináció elnöke elítélte a hatóságok fellépését, az őrizetbe vett tiltakozó gazdák kihallgatását és hogy a rendőrség lefoglalt traktorokat.

„A gazdák túlélése a tét”

– hangsúlyozta a Le Figarónak nyilatkozva Karine Duc, a Lot-et-Garonne-i Mezőgazdasági Kamara elnöke, aki maga is gazdálkodó. „Nem csak a dermatózisról és a Mercosurról van szó. Nem hagyhatjuk, hogy a szakmánk (a francia mezőgazdaság – a szerk) elhaljon. Katasztrófa felé tartunk! Ez a helyzet gazdaságilag és emberileg is fenntarthatatlan”.

Des #agriculteurs en colère investissent et bloquent la N12 direction Paris, dans les Yvelines, à quelques kilomètres de la capitale. Action en solidarité avec les éleveurs du sud et contre le Mercosur.#AgriculteursEnColere pic.twitter.com/h663Xwihpx — Luc Auffret (@LucAuffret) December 16, 2025

Agyonverné az európai mezőgazdaságot

A BFMTV francia hírtelevízió egy korábbi összeállításában kiemelte: a szabadkereskedelmi megállapodás brutális mennyiségű agrártermékkel ütné agyon szinte a teljes európai agráriumot.

Csak a latin-amerikai marhahús behozatalára évi 90–100 ezer tonnás kvótát tartalmaz, baromfihúsból évi 180 ezer tonnát öntene dömpingáron az európai termelők nyakába. A behozatali kvótákban például cukorból 180 ezer tonna, rizs esetében 60 ezer tonna, baromfi esetében 100 ezer tonna, marhahús esetében 99 ezer tonna, sertéshús esetében 25 ezer tonna szerepelne.

A megállapodást ellenzi Franciaország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország is.

Kiemelt kép: Versailles, 2025. szeptember 26. Francia gazdák traktorokat felvonultatva tüntetnek az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai között kötendő megállapodás ellen. (Fotó: MTI/EPA/Yoan Vala)