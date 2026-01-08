A fagy miatt pályahiba keletkezett a 4-es, 6-os villamos vonalán, pótlóbusz jár az Oktogon és a Széll Kálmán tér közt csütörtök éjjel

A fagyos időjárás miatt pályahiba keletkezett a nagykörúti villamosok vonalán, a javítás idejére, csütörtök este 21 órától péntek hajnalig a 4-es, 6-os villamosok vonalán az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pótlóbuszok közlekednek – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) az MTI-vel csütörtökön.

Azt írták, a villamosok a dél-budai végállomások és az Oktogon, illetve a Jászai Mari tér és a Széll Kálmán tér között közlekednek, az Oktogon és a Széll Kálmán tér között pedig pótlóbusz jár.

A villamospótló autóbuszok a közúton közlekednek, és a villamosperonok helyett a közút mellett kijelölt autóbusz-megállóhelyeken állnak meg – közölték.

