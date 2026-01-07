Zelenszkij szerint egy közel egymilliós, jól felszerelt hadsereg garantálhatja Ukrajna biztonságát

Ukrajnának elsősorban a saját fegyveres erőire kell támaszkodnia, ezért a legfontosabb biztonsági garancia egy erős, teljesen felszerelt, 800 ezres hadsereg – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán újságíróknak nyilatkozva.

„Azt kérdezem Ukrajna partnereitől, hogy ha Oroszország részéről ismét agresszió érné az országot, akkor mindegyikük hajlandó volna-e erős választ adni az oroszoknak. Egyelőre azonban nem kaptam egyértelmű, világos választ. Látom a politikai akaratot, és azt, hogy partnereink készek hathatós szankciókat és biztonsági garanciákat adni. Amíg azonban nincsenek meg a biztonsági garanciák jogi értelemben, parlamentek és az Egyesült Államok kongresszusa által megerősítve, addig erre a kérdésre nem lehet választ adni” – mutatott rá Zelenszkij. Az elnök szerint viszont még ha lesznek is biztonsági garanciák, Ukrajnának elsősorban a saját fegyveres erőire kell támaszkodnia.

Az államfő kifejezte abbéli reményét, hogy a közeljövőben újra találkozhat Donald Trump amerikai elnökkel, és megvitathatja vele a biztonsági garanciák kérdését.

„Van-e előrelépés a 15 évnél hosszabb távra vonatkozó biztonsági garanciákról szóló tárgyalásokon? Decemberben már feltettem ezt a kérdést, akkor az amerikai elnök azt mondta, majd megvizsgálják. Úgy gondolom, hogy a közeljövőben találkozni fogok vele, valószínűleg Washingtonban, de lehet, hogy máshol, meglátjuk, milyen tervei vannak az elnöknek” – mondta Zelenszkij.

Közölte, hogy Ukrajna tájékoztatta európai partnereit légvédelmi szükségleteiről. Az Egyesült Államokból újabb rendszereket egyelőre nem szállítottak, a rakéták csak lassan érkeznek, Ukrajna szeretne ezen változtatni.

„Az európai partnerek közül külön szeretném megköszönni Norvégia segítségét. Részletekbe most nem bocsátkozom” – tette hozzá az elnök.

Az ukrán elnök honlapján megjelent közlemény szerint Zelenszkij szerdán Nicosában találkozott Nikosz Hrisztodulidesz ciprusi államfővel abból az alkalomból, hogy Ciprus fél évre átvette az Európai Unió Tanácsában a soros elnöki tisztséget. A találkozón az ukrán elnök gyorsabb haladást sürgetett országa EU-csatlakozásában, és Oroszországgal szemben szigorúbb szankciókat szorgalmazott. A két államfő ezenfelül tárgyalt Ukrajna légvédelmének megerősítéséről, valamint a dróngyártásról is.

„Ciprus határozottan elkötelezett Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett. Ukrajna az egyik legfontosabb téma lesz a mi elnökségünk alatt is, és azon dolgozunk, hogy minden szinten fenntartsuk folyamatos támogatását” – ígérte a ciprusi elnök az X-en.

