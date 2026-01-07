Tiszteletbeli életműdíjakat kapott Helen Mirren és Sarah Jessica Parker a hétvégi Golden Globe-gála előtt

A hétvégi 83. Golden Globe-gála előtt, kedden este a díjátadót szervező testület életműdíjjal tüntette ki Helen Mirrent és Sarah Jessica Parkert – számolt be róla a deadline.com hollywoodi hírportál.

A Golden Eve elnevezésű, először megrendezett eseményen a kaliforniai Beverly Hills-i Beverly Hiltonban Helen Mirren a Cecil B. DeMille-díjat, Sarah Jessica Parker pedig a Carol Burnett-díjat vehette át.

Az eseményről készült műsort január 8-án, csütörtökön este mutatják be a CBS televízióban és a Paramount+ streaming szolgáltatáson.

A kimagasló filmes életműveket jutalmazó Cecil B. DeMille-díjat Harrison Ford adta át Helen Mirrennek. A 80 éves, Oscar-díjas színésznőt pályafutása alatt öt Emmy-, négy BAFTA-, három Golden Globe- és egy színházi Tony-díjjal is kitüntették, és 2022-ben átvehette a hollywoodi színészcéh (SAG) életműdíját is.

Az 1952-ben alapított, Cecil B. DeMille legendás filmrendezőről elnevezett elismerést korábban már mások mellett Viola Davis, Barbra Streisand, Jack Warner, Oprah Winfrey, Robert Redford, Sidney Poitier és Walt Disney is megkapta.

A Szex és New York Emmy-díjas sztárját, Parkert a tavalyi nyertes, Ted Danson köszöntötte az estén, amelyen többek között Colman Domingo, Kristin Davis, Vin Diesel, Tessa Thompson és maga Carol Burnett is részt vett, akiről a „a képernyőn és azon kívül a televíziózáshoz való kiemelkedő hozzájárulásáért” odaítélt, 2019-ben alapított Carol Burnett-díjat elnevezték.

Sarah Jessica Parker amerikai színésznő, miután leleplezte a tengerparti öltözőkabinok korlátainak egyikére festett nevét a 44. Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon a dél-franciaországi Deauville-ben 2018. szeptember 7-én. (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)

A 83. Golden Globe-díjátadó gálát vasárnap rendezik meg Los Angelesben. A műsor házigazdája immár második alkalommal Nikki Glaser lesz.

A filmes, a televíziós és immár podcast-produkciókat is jutalmazó díjátadót a Dick Clark Productions szervezi.

Kiemelt kép: Helen Mirren angol színésznő érkezik a The Thursday Murder Club című filmjének bemutatójára Londonban 2025. augusztus 21-én (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)