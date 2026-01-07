Orosz zászló alatt tűnnek el a Nyugat szankcionálta olajtankerek – az USA üldözőbe vett egy venezuelai „sötét flottás” hajót

Egy Venezuelához köthető, az úgynevezett „sötét flottában” működő olajszállító tartályhajó orosz zászlót festett a hajótestére, nevet változtatott, és orosz lobogó alá regisztráltatta magát, vélhetően azért, hogy kikerülje az amerikai parti őrség ellenőrzését. A hajót azóta Írország partjainál látták, és a The Times szerint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Franciaország és Írország légi felderítést folytat, miután a hajó decemberben elkerülte az amerikai elfogást.

Eközben a Wall Street Journal keddi beszámolója szerint Oroszország tengeralattjárót és haditengerészeti egységeket vezényelt a tanker kíséretére, hogy azt saját felségvizeire juttassa. Oroszország állami ellenőrzésű nemzetközi hírtelevíziója, az RT egy videót is közzétett, amelyet állítása szerint a tanker fedélzetéről rögzítettek, és amelyen egy amerikai parti őrségi járőrhajó követi a járművet – írja a Fox News.

A tanker eredeti neve Bella 1 volt, amelyet később Marinerára változtattak, és orosz zászló alatt jegyeztek be, miután elhagyta a térséget – áll egy, az AI-alapú tengeri elemzésekkel foglalkozó Windward cég jelentésében.

Több jelentés szerint a hajó jelenleg is amerikai katonai megfigyelés alatt áll, mintegy 370 kilométerre Írország partjaitól. A beszámolók szerint amerikai P–8-as felderítő repülőgépek az elmúlt napokban követték a tankert.

A CBS News úgy tudja, hogy az amerikai erők december óta üldözik a hajót, miután Washington fokozta a venezuelai olajszállítmányok elleni fellépést.

Hírszerzési források szerint Venezuela korábban fontolgatta katonák hajókra helyezését civilnek álcázva, hogy megkönnyítse a tartályhajók kijutását az amerikai blokád alól, és az amerikai erők valószínűleg elfogásra készülnek.

A tanker üldözése azt követően indult meg, hogy január 3-án elfogták Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest. Maduro hétfőn New Yorkban bíróság elé állt, ahol tagadta a kábítószerrel összefüggő terrorizmus vádját, és magát „hadifogolynak” nevezte.

A Reuters szerint Oroszország január 1-jén hivatalosan kérte az Egyesült Államokat, hogy hagyjon fel a tanker üldözésével. A hírügynökség két, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva azt írta: Moszkva akkor nyújtotta be diplomáciai kérését, amikor az amerikai erők már közel két hete követték a hajót az Atlanti-óceánon.

A TankerTrackers.com szerint a hajó 2021 és 2025 között több millió hordó iráni és venezuelai nyersolajat szállított Kínába.

A tanker 2024 júniusa óta amerikai pénzügyminisztériumi szankciók alatt áll, mivel a vádak szerint egy a Hezbollah síita terrorszervezethez köthető vállalat illegális olajszállítmányait fuvarozta.

A Windward szerint „Ez a nagyon nagy kapacitású nyersolajszállító egyre bővülő, nyugati szankciók alatt álló tankerflottához csatlakozik, amely Oroszország nemzeti lobogója alatt keres védelmet” – közölte a cég.

„Az elmúlt hat hónapban legalább egy tucat, a világ legsötétebb flottájához tartozó tanker váltott nyílt lajstromról orosz regiszterre. A folyamat decemberben felgyorsult, mivel az orosz zászló kulcsfontosságú védelmet jelent dróntámadások és hajólefoglalások ellen”

– tették hozzá.

A Windward emellett két további, nyugati szankciók alatt álló tartályhajót is azonosított, amelyek jelenleg venezuelai vizeken tartózkodnak, és az elmúlt napokban orosz lobogó alá regisztrálták magukat, hogy elkerüljék az amerikai haditengerészet elfogását. A Hyperion nevű tanker január 1-jén hagyta el Venezuelát, már orosz zászló alatt hajózva, míg a Premier az AIS (automatikus azonosító rendszer) adatai szerint december 22-én jelezte, hogy zászlót váltott, és Gambiáról Oroszországra regisztrálta át magát.

Kiemelt kép: A Marinera, korábbi nevén Bella 1 (Forrás: X.com)