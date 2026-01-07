Nincs megállás: az Egyesült Államok már a második olajszállító tankert foglalta le szerdán

Az Egyesült Államok katonasága lefoglalt egy második, szintén szankciókkal sújtott olajszállító hajót szerdán – közölte az amerikai hadügyminisztérium, nem sokkal azután, hogy bejelentették az orosz zászló alatt hajózó Marinera tanker lefoglalását.

A Pentagon X közösségi oldalán szerdán közzétett bejelentésben azt írták:

helyi idő szerint hajnali órákban az amerikai hadügyminisztérium egységei – együttműködésben a belbiztonsági minisztériummal – feltartóztatták a Sophia olajszállító motoros tankert a Karib-tengeren.

A közlemény szerint a szankcionált kőolajat szállító tengeri jármű az úgynevezett „árnyékflottához” tartozik, zászló nélkül hajózik, és törvénytelen tevékenységet folytat. Az amerikai katonaság az intézkedést ellenállás nélkül hajtotta végre nemzetközi vizeken, a hajót a parti őrség kíséri az Egyesült Államok fennhatósága alá tartozó kikötőbe – derül ki a Pentagon közleményéből.

Mint írtuk, nem sokkal korábban a hadsereg európai parancsnoksága azt jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon hasonló indokkal lefoglalták a Marinera nevű tartályhajót.

Pete Hegseth hadügyminiszter az intézkedéseket követően úgy nyilatkozott, hogy a szankcióval sújtott venezuelai kőolaj szállítására korábban elrendelt amerikai tengeri blokád továbbra is teljes mértékben érvényes. Ezzel párhuzamosan Kristi Noem belbiztonsági miniszter ugyancsak az X közösségi oldalán azt írta, hogy az amerikai parti őrséghez tartozó egységek két művelet során felügyeletük alá vontak a hajnali órákban két, a „szellemflottához” tartozó tankert.

Megerősítette, hogy az egyik intézkedés az Atlanti-óceánon történt (ez volt a Marinera lefoglalása – a szerk.), a másik a karibi térségben nemzetközi vizeken (ez pedig a Sophiáé).

A miniszter szerint a két olajszállító hajó „legutóbb Venezuelában horgonyzott, illetve Venezuela felé tartott”. Kristi Noem közleményében kiemelte az Atlanti-óceán északi medencéjében lefoglalt Bella I tanker ügyét, amellyel kapcsolatban azt írta, hogy a jármű „hetek óta próbálta megkerülni az amerikai parti őrséget, még zászlóját is megváltoztatta és új nevet festett tatjára, miközben üldözték, de a kétségbeesett kísérlete kudarcot vallott, hogy elkerülje az igazságszolgáltatást”.

Az amerikai közleményekben Bella I néven említett hajót december végén Oroszországban jegyezték be, és orosz zászlót kapott, amelynek birtokában mintegy két hete Marinera néven közlekedik. Az árnyékflotta vagy szellemflotta kifejezést azokra a világszerte közlekedő hajókra alkalmazzák az Egyesült Államokban, amelyek nyugati szankciók hatálya alá tartoznak és büntetőintézkedéssel sújtott orosz, venezuelai és iráni kőolajat szállítanak elsősorban ázsiai vásárlóknak.

Donald Trump egy másik lépéssel is rátette a kezét a venezuelai olajra

Donald Trump amerikai elnök kedden (magyar idő szerint már szerda hajnalban) a Truth Social közösségi oldalán azt jelentette be, hogy Venezuela átmeneti vezetése mintegy 30-50 millió hordónyi magas minőségű kőolajat ad át az Egyesült Államoknak.

„Ezt az olajat piaci áron értékesítjük, a befolyó pénzt pedig én mint az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom felügyelni, hogy biztosítsam: azt Venezuela és az Egyesült Államok polgárainak javára fordítják”

– fogalmazott Donald Trump, és hozzátette, hogy a terv végrehajtásával Chris Wright energiaügyi minisztert bízta meg.

Az elnök arról is beszámolt, hogy a Venezuela által átadott kőolajat szállítóhajókon egyenesen az Egyesült Államokba szállítják átrakodó kikötőbe.

Kiemelt kép: Az Egyesült Államok haderejének európai parancsnoksága (EUCOM) által 2026. január 7-én az X közösségi oldalán közreadott, dátumozatlan felvétele a The Marinera tartályhajóról egy meg nem nevezett helyszínen. Az EUCOM 2026. január 7-én bejelentette, hogy az Egyesült Államok lefoglalta az Atlanti-óceán északi térségében haladó, orosz zászló alatt közlekedő olajszállító hajót. A lefoglalás indítékáról a bejegyzésben azt írták, hogy az eredetileg Bella 1 (jelenleg The Marinera) néven ismert tartályhajót még 2024-ben szankcionálta az Egyesült Államok az orosz árnyékflotta tagjaként, illegális olajszállításában való részvétel miatt (Fotó: MTI/EPA/EUCOM)