Nincs egység Ukrajna támogatásában: Berlin, Róma és Prága nem hajlandó katonákat küldeni

A párizsi csúcstalálkozót követően több európai vezető jelezte, hogy országuk nem küld katonákat Ukrajnába a háború lezárása után. Mindez azután történt, hogy kedden Ukrajna, Franciaország és az Egyesült Királyság szándéknyilatkozatot írt alá egy, a háborút követően Ukrajnában telepítendő multinacionális haderőről.

Németország nem küld katonákat Ukrajnába a háború befejezése után. Erről Friedrich Merz német kancellár beszélt a párizsi csúcstalálkozót követően – írja a Strana a német Bild című napilapra hivatkozva. Merz hozzátette: a német kormány az Ukrajnának nyújtott támogatás jellegéről és mértékéről a tűzszünet megkezdése után hoz döntést, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Németország továbbra is hozzájárul a támogatáshoz – politikai, pénzügyi és katonai értelemben egyaránt.

Az olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni szintén megszólalt a párizsi találkozót követően, és kijelentette: továbbra is határozottan ellenzi olasz katonák Ukrajnába küldését. Ugyanakkor elmondta, hogy Olaszország támogat más, Ukrajna biztonságát garantáló megoldásokat.

Hasonló állásponton van Andrej Babis, Csehország miniszterelnöke is, aki szintén a csúcstalálkozó után közölte, hogy Csehország nem küld katonákat Ukrajnába, és saját forrásból lőszert sem fog szállítani Kijevnek.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kedden Ukrajna, Franciaország és az Egyesült Királyság tegnap szándéknyilatkozatot írt alá egy multinacionális haderő Ukrajnában történő telepítéséről a háború lezárását követően. Ugyanakkor a Politico értesülései szerint az Egyesült Államok nem csatlakozott az európai országok Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról szóló nyilatkozatához.

Kiemelt kép: Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök kezet fog a megbeszélésüket követő sajtóértekezleten a római kormányfői hivatalban, a Chigi-palotában 2025. május 17-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Angelo Carconi)