Meghalt a börtönben Aldrich Ames, a Szovjetunió javára kémkedő egykori CIA-ügynök

Meghalt a börtönben Aldrich Ames, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) kémelhárító részlegének egykori vezetője, akit 1994-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek éveken át Moszkva javára végzett kémkedési tevékenysége miatt.

Ames 84 évesen hunyt el hétfőn – jelentették be az amerikai hatóságok.

Aldrich Ames a feleségével, a kolumbiai származású Maria del Rosarióval együtt 1985-től kezdődően csaknem egy évtized alatt 45 CIA-műveletről adott tájékoztatást szovjet kapcsolatainak, illetve azok oroszországi utódszerveinek, és húsz olyan embert leplezett le, akit Washington épített be a szovjet titkosszolgálatokba és a külügyminisztérium apparátusába. Egyebek között értesüléseket és adatokat adott át a szovjet titkosszolgálatnak kilenc olyan orosz származású ügynökről, aki Amerikában dolgozott kettős ügynökként. Disszidáltak, és a CIA-nak kezdtek dolgozni, de az orosz kémelhárítás az Amestől kapott információk alapján begyűjtötte, majd kivégeztette őket.

Ames az évek során összesen több mint 2,5 millió dollárért adott el Moszkvának információkat, amerikai megítélés szerint a hidegháború befejezése után „Moszkva 1. számú ügynöksége” lett. A házaspár nem is próbálta leplezni luxus életszínvonalát: drága autókkal jártak, svájci bankszámlákkal rendelkeztek, és évente nagyjából 50 ezer dollárt költöttek bankkártyáikkal.

A CIA vezetői az Amestől származó hamis információk alapján több alkalommal is tévesen tájékoztatták Ronald Reagan és George Bush amerikai elnököket és más magas rangú vezetőket a szovjet katonai képességekkel és egyéb stratégiai értesülésekkel kapcsolatban.

Ames végül 1994-ben lepleződött le. A nyomozás során „kitárulkozott”, és részletesen beszámolt tevékenységéről. A botrány nyomán James Woolsey, a CIA akkori igazgatója lemondott tisztségéről. Utódja, John Deutsch átszervezést hajtott végre a CIA-n belül, és többeket őrizetbe vettek és elítéltek.

