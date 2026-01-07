Marco Rubio: Az Egyesült Államok meg akarja vásárolni Grönlandot Dániától

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Kongresszus előtt azt mondta, hogy az amerikai kormány Grönlanddal kapcsolatos kemény kijelentései nem jelentenek közvetlen katonai támadást. A cél nem az invázió, hanem az, hogy az Egyesült Államok megvásárolja Grönlandot Dániától – közölte a The Wall Street Journal.

Donald Trump amerikai elnök 2025 januárjában tért vissza a Fehér Házba, és azóta többször is kijelentette, hogy Grönlandot az Egyesült Államokhoz akarja csatolni. Január 4-én a The Atlantic-nek adott interjújában azt mondta: a szigetet orosz és kínai hajók veszik körül, ezért Grönland kulcsfontosságú az Egyesült Államok biztonsága szempontjából – közölte az EADaily.

Az Economist korábban arról számolt be, hogy az amerikai kormány egy különleges megállapodást készül felajánlani Grönlandnak. Trump ezt egy nagy ingatlanüzlethez hasonlította. A terv egy úgynevezett Szabad Társulási Megállapodás (COFA), amelyhez hasonló szerződései az Egyesült Államoknak már vannak egyes csendes-óceáni kis országokkal.

A megállapodás szerint az Egyesült Államok kizárólagos katonai hozzáférést kapna Grönland légteréhez és tengeri vizeihez. Más országoknak ez nem lenne megengedett. Cserébe Washington gazdasági és pénzügyi támogatást nyújtana.

A Politico információi szerint az Egyesült Államok akár már a következő hónapokban megpróbálhatná megszerezni az ellenőrzést Grönland felett. Ezt időzíthetik a novemberi félidős választásokra, vagy az amerikai függetlenség 250. évfordulójára, július 4-re.

Grönland korábban dán gyarmat volt, ma is a Dán Királyság része. Dánia intézi a sziget külpolitikáját és védelmét. Grönland a világ legnagyobb szigete, területe több mint 2,1 millió négyzetkilométer, amelynek közel 80 százalékát jég borítja. A szigeten valamivel több mint 50 ezer ember él, többségük inuit (eszkimó) származású.

Kiemelt kép: Marco Rubio (Fotó: MTI/EPA/Graeme Sloan)