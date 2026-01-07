„Imádom a francia akcentust”: a „nyafogó” Macront utánozta Donald Trump – VIDEÓ

A Die Welt online kiadásában elérhető tudósítás szerint Donald Trump amerikai elnök ismét azt állította, hogy fenyegetésekkel rákényszerítette Emmanuel Macron francia elnököt a gyógyszerárak emelésére és ha ezt a franciák nem teszik meg, akkor az amerikai kormányzat kiemelten magas vámokat vetne ki a Franciaországból érkező termékekre.
A német lap a beszámolóban arról írt, hogy Trump a republikánus képviselők részvételével megrendezett éves politikai eligazításon Washingtonban egy Macronnal folytatott állítólagos telefonhívást játszott el és ebben követelte, hogy Franciaország emelje a gyógyszerek árát, különben jönnek az USA-ba irányuló francia exportra kivetett magas vámok.
Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a francia államfővel folytatott fiktív beszélgetés eljátszását megelőzően kijelentette, hogy „szereti a francia akcentust”.
A Die Welt leirata szerint az eljátszott párbeszédet Trump így prezentálta:
„Emmanuel, ha hétfőig nem egyezel bele mindenbe, amit akarunk, 25 százalékos vámot vetek ki mindenre, ami Franciaországból érkezik, beleértve a borodat, pezsgődet és így tovább.”
Ezután már a nyafogós hangon beszélő Macront utánozta: „Nem, nem, ezt nem teheted!”, majd Trump visszatért a mélyebb hanghoz és azt mondta: „Meg tudom csinálni, és meg is teszem”.
Az X-en megtekinthető Donald Trump előadása:
Az Egyesült Államokban ennek a Die Welt által leközölt kis egyszemélyes játéknak a hátterét a nemzetközi mércével mérve is rendkívül magas gyógyszerárak jelentik.
A Rand Corporation nevű globális nonprofit kutatóintézet szerint az amerikaiak átlagosan körülbelül két és félszer annyit fizetnek a vényköteles gyógyszerekért, mint a franciák, Donald Trump pedig bejelentette, hogy csökkenteni szeretné ezt a különbséget és világossá tette, hogy szükség esetén, hatalmas importvámokat szab ki szabadalmi védett gyógyszerekre, ha a gyártók nem kezdenek el több gyógyszert előállítani az Egyesült Államokban és az elnök szerint a gyógyszerek jelentősen drágábbak lesznek az USA-n kívül, miközben azok Amerikában jelentősen csökkennek.
A Die Welt tudósítása szerint az eljátszott telefonbeszélgetésben Trump Macron hangján, a francia államfőt némiképp kigúnyolva azt mondta: „Rendben Donald, 200 százalékkal emelem a gyógyszerek árát és ez megtiszteltetés lenne számomra. Amit akarsz, Donald, de könyörgöm, ne mondd el a francia lakosságnak.”
A beszámolóban felidézik, hogy ez már nem az első alkalom, hogy az amerikai elnök ebben a témában szólalt meg. A Le Figaro francia kap szerint ugyanis
múlt év december 19-én Macronnak azt mondta: meg kell dupláznia vagy akár a háromszorosára kell emelnie Franciaországban a gyógyszerek árát, majd a magas vámokkal fenyegetőzött.
Trump ezzel akkor így dicsekedett:
„ezután halálos csend volt a telefonvonal túlsó végén.”
A Die Welt arról is írt, hogy az Élysée-palota már decemberben élesen elutasította Trump követelését és a francia gyógyszerárak stabilak maradtak, Macron környezete pedig úgy vélekedett, hogy nem az elnök dönt az orvosságok áráról.
Ugyanakkor – mint a Die Welt írta – külön-külön, több nagy gyógyszeripari vállalat, köztük például a Pfizer, az AstraZeneca, a Merck, vagy a Sanofi, nemrég bejelentette az árcsökkentést az Egyesült Államokban, cserébe pedig mentességet kaptak a tervezett büntető vámok megfizetése alól.
Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a republikánus képviselők részvételével megrendezett éves politikai eligazításon Washingtonban (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)