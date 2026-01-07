„Imádom a francia akcentust”: a „nyafogó” Macront utánozta Donald Trump – VIDEÓ

Donald Trump egy általa eljátszott, fiktív telefonbeszélgetés során gúnyolta ki a francia elnököt, bemutatva, hogyan kényszerítené rá Emmanuel Macront a gyógyszerárak emelésére. Az Élysée-palota már korábban elutasította az amerikai elnök követelését és vélhetően egyébként sem az elnök, vagy hivatala illetékes dönteni a gyógyszerek áráról.

A Die Welt online kiadásában elérhető tudósítás szerint Donald Trump amerikai elnök ismét azt állította, hogy fenyegetésekkel rákényszerítette Emmanuel Macron francia elnököt a gyógyszerárak emelésére és ha ezt a franciák nem teszik meg, akkor az amerikai kormányzat kiemelten magas vámokat vetne ki a Franciaországból érkező termékekre.

A német lap a beszámolóban arról írt, hogy Trump a republikánus képviselők részvételével megrendezett éves politikai eligazításon Washingtonban egy Macronnal folytatott állítólagos telefonhívást játszott el és ebben követelte, hogy Franciaország emelje a gyógyszerek árát, különben jönnek az USA-ba irányuló francia exportra kivetett magas vámok.

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke a francia államfővel folytatott fiktív beszélgetés eljátszását megelőzően kijelentette, hogy „szereti a francia akcentust”.

A Die Welt leirata szerint az eljátszott párbeszédet Trump így prezentálta:

„Emmanuel, ha hétfőig nem egyezel bele mindenbe, amit akarunk, 25 százalékos vámot vetek ki mindenre, ami Franciaországból érkezik, beleértve a borodat, pezsgődet és így tovább.”

Ezután már a nyafogós hangon beszélő Macront utánozta: „Nem, nem, ezt nem teheted!”, majd Trump visszatért a mélyebb hanghoz és azt mondta: „Meg tudom csinálni, és meg is teszem”.

Az X-en megtekinthető Donald Trump előadása:

Trump: „Emmanuel said to me, ‘Donald uhhhhhhhhh you have a deal. I would love to increase my prescription drug prices by 200%. It would be such an honor. Whatever you want Donald, please. Please Donald! I beg you!’ Every country said the same thing.” pic.twitter.com/xt4nnd0Mfh — Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2026

Az Egyesült Államokban ennek a Die Welt által leközölt kis egyszemélyes játéknak a hátterét a nemzetközi mércével mérve is rendkívül magas gyógyszerárak jelentik.

A Rand Corporation nevű globális nonprofit kutatóintézet szerint az amerikaiak átlagosan körülbelül két és félszer annyit fizetnek a vényköteles gyógyszerekért, mint a franciák, Donald Trump pedig bejelentette, hogy csökkenteni szeretné ezt a különbséget és világossá tette, hogy szükség esetén, hatalmas importvámokat szab ki szabadalmi védett gyógyszerekre, ha a gyártók nem kezdenek el több gyógyszert előállítani az Egyesült Államokban és az elnök szerint a gyógyszerek jelentősen drágábbak lesznek az USA-n kívül, miközben azok Amerikában jelentősen csökkennek.

A Die Welt tudósítása szerint az eljátszott telefonbeszélgetésben Trump Macron hangján, a francia államfőt némiképp kigúnyolva azt mondta: „Rendben Donald, 200 százalékkal emelem a gyógyszerek árát és ez megtiszteltetés lenne számomra. Amit akarsz, Donald, de könyörgöm, ne mondd el a francia lakosságnak.”

A beszámolóban felidézik, hogy ez már nem az első alkalom, hogy az amerikai elnök ebben a témában szólalt meg. A Le Figaro francia kap szerint ugyanis

múlt év december 19-én Macronnak azt mondta: meg kell dupláznia vagy akár a háromszorosára kell emelnie Franciaországban a gyógyszerek árát, majd a magas vámokkal fenyegetőzött.

Trump ezzel akkor így dicsekedett:

„ezután halálos csend volt a telefonvonal túlsó végén.”

A Die Welt arról is írt, hogy az Élysée-palota már decemberben élesen elutasította Trump követelését és a francia gyógyszerárak stabilak maradtak, Macron környezete pedig úgy vélekedett, hogy nem az elnök dönt az orvosságok áráról.

Ugyanakkor – mint a Die Welt írta – külön-külön, több nagy gyógyszeripari vállalat, köztük például a Pfizer, az AstraZeneca, a Merck, vagy a Sanofi, nemrég bejelentette az árcsökkentést az Egyesült Államokban, cserébe pedig mentességet kaptak a tervezett büntető vámok megfizetése alól.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök a republikánus képviselők részvételével megrendezett éves politikai eligazításon Washingtonban (Fotó: MTI/AP/Evan Vucci)