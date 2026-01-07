Műsorújság
HU
EN
RO
#orosz–ukrán háború #háborúellenes gyűlés #havazás #Brüsszel

Hihetetlen jelenet: beült a megáradt folyóban rekedt autóba egy tűzoltó, és egyszerűen kihajtott vele – VIDEÓ

Szerző: hirado.hu
2026.01.07. 21:04

Főoldal / Külföld

| Szerző: hirado.hu

Egy rendkívüli mentőakcióról készült videó járta be a közösségi médiát Bosznia-Hercegovinában: egy tűzoltó egyszerűen beült egy megáradt folyóban rekedt Volkswagen Golfba, beindította, majd kihajtott vele a partra.

Szinte hihetetlen jeleneteket rögzítettek a boszniai Zvornikban, ahol egy hirtelen megáradt folyó sodrában rekedt egy Volkswagen Golf – írja az index.hr hírportál. A helyszínre tűzoltók és rendőrök érkeztek, akik egy nehéz, elhúzódó mentésre számítottak, ám az események váratlan fordulatot vettek.

Amikor már úgy tűnt, hogy az autó menthetetlenül a víz martaléka lesz, Rade Sakotic tűzoltó kivételes lélekjelenlétről és bátorságról tett tanúbizonyságot. Az Info Birac portál beszámolója szerint bement a hideg folyóba, beült az autóba, beindította a motort,

majd – mintha csak egy pocsolyán hajtana át – kivezette a járművet a biztonságba.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép forrása: Facebook

áradástűzoltóság Bosznia-Hercegovina

Ajánljuk még

 