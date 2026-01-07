Donald Trump bejelentette: több milliárd dollár értékben foglalnak le és értékesítenek venezuelai olajat

Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít a venezuelai és az amerikai nép javára – közölte Donald Trump amerikai elnök Truth Social közösségi platformon.

„…a venezuelai ideiglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át az Amerikai Egyesült Államoknak. Ez az olaj piaci áron kerül értékesítésre, és az ebből származó pénzt én, az Amerikai Egyesült Államok elnöke fogom ellenőrizni, hogy biztosan a venezuelai és az amerikai nép javát szolgálja! Megkértem Chris Wright energiaügyi minisztert, hogy haladéktalanul hajtsa végre ezt a tervet” – fogalmazott Donald Trump a Truth Social közösségi platformon közzétett üzenetében.

Piaci becslések szerint – az amerikai WTI olaj februári jegyzését alapul véve –

az értékesítésből származó bevétel nagyjából 2,9 milliárd dollár lehet – bár elképzelhető, hogy a venezuelai olajat ténylegesen csak a világpiaci szint alatti áron tudják majd értékesíteni.

A német DPA hírügynökség szerint egyelőre nem tisztázott, milyen időtávon adnák át a megjelölt olajmennyiséget. A 30–50 millió hordó nagyjából Venezuela teljes olajtermelésének egy-két hónapját teszi ki.

Az olajexport az ország legfontosabb bevételi és devizaforrása, így a kiesés súlyosan érintheti a gazdaságot, miközben az Egyesült Államok számára az érintett volumen csekély jelentőségű a napi mintegy 14 millió hordós hazai termeléshez képest.

Venezuela a világ legnagyobb, mintegy 303 milliárd hordóra becsült kőolajkészletével rendelkezik, ám a kitermelés volumene ehhez képest jelenleg alacsony, napi körülbelül egymillió hordónak felel meg.

Kapcsolódó tartalom Donald Trump Grönland megszerzésének lehetőségeit mérlegeli - közölte a Fehér Ház

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz)