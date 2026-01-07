Az olaszországi iskolákban megemlékeztek a svájci diszkótűz olasz áldozatairól

Egyperces csenddel emlékeztek meg az olaszországi gimnáziumokban és szakközépiskolákban a svájci Crans-Montanában szilveszteréjszaka kitört diszkótűzben meghalt hat olasz fiatalról, akiket szerdán temettek el.

A tizenhat éves Riccardo Minghettit hatalmas tömeg búcsúztatta a római EUR városnegyed legnagyobb templomában. Nemcsak osztálytársai és iskolástársai voltak jelen, hanem a főváros több oktatási intézményének diákjai is csatlakoztak. A temetési szertartáson jelen volt Giuseppe Valditara oktatási miniszter és Giuseppe Gualtieri főpolgármester.

Az ország összes gimnáziumában és szakközépiskolájában egyperces csenddel emlékeztek meg a halálos áldozatokról. A 16 éves fiatalokat szerdán temették el.

Giovanni Tamburitól a bolognai székesegyházban, Achile Barositól és Chiara Costanzótól Milánó két templomában vettek végső búcsút. A genovai Emanuele Galeppinit családja szűk körben temette el, a legfiatalabb, tizenöt éves Sofia Prosperit pedig kettős állampolgársága miatt Luganóban búcsúztatták.

Tizenhárom olasz fiatalt kezelnek kórházban súlyos égési sérülésekkel. Közülük tizenegyet a milánói Niguarda kórházban ápolnak. A miniszterelnök, Giorgia Meloni kedden a kórházban találkozott a sérültek szüleivel.

Az egyik sérült, a tizenhat éves Manfredi Marcucci édesapja a Corriere della Sera napilapnak úgy nyilatkozott, nem érti, miért nem tartóztatták már le a svájci szórakozóhely tulajdonosait és üzemeltetőit. Hangsúlyozta, hogy az olasz áldozatok és sérültek családjai kétségeket táplálnak a svájci ügyészség eddigi eljárásával szemben.

Sebastien Fanti svájci ügyvéd, aki néhány svájci áldozat szüleit képviseli, a SkyTG24 olasz hírtelevízión keresztül azt üzente az olasz áldozatok családjainak, ne bízzanak meg a svájci hatóságokban, és szorgalmazzák, hogy az olasz ügyészség is vizsgálatot indítson, ahogyan ezt már a francia ügyészség is megtette.

„Legalább húsz ilyen szórakozóhely működik Crans-Montanában, és a Le Constellation, ahol a tűz kiütött, a legnagyobb. Miként lehetséges, hogy pont ezen a helyszínen nem végeztek biztonsági ellenőrzést, erre a kérdésre a polgármesternek kell választ adnia. A polgármester nem kért bocsánatot, az áldozatok tiszteletet érdemelnek, és a helyi fiatalok élete továbbra is veszélyben forog” – jelentette ki Fanti. Emlékeztetett, hogy a polgármester, Nicolas Féraud keddi sajtótájékoztatóján elismerte, hogy a Le Constellationt nem ellenőrizték 2020 óta.

Az olasz államfő, Sergio Mattarella pénteken részt vesz a Svájcban meghirdetett megemlékezésen. Szintén pénteken Giorgia Meloni kezdeményezésére az olasz politikai, intézményes élet képviselői közös megemlékezésen vesznek részt Rómában.

Szombaton az olaszországi diszkókban egyperces csenddel emlékeznek meg a halálos áldozatokról és a sérültekről.

