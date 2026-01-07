Átfogó megállapodást hozott tető alá Izrael és Szíria között Donald Trump

Izrael, Szíria és az Egyesült Államok megállapodott egy biztonsági együttműködési mechanizmusról – írja a Neokohn.

A felek a párizsi tárgyalásokat követően bejelentettek egy „közös fúziós mechanizmust” a biztonsági együttműködés érdekében, egyúttal megállapodott egy „dedikált kommunikációs csoport” létrehozásában, amelynek célja a „hírszerzési információk megosztása, a katonai feszültségcsökkentés, a diplomáciai együttműködés és a kereskedelmi lehetőségek” biztosítása amerikai irányítással – írja a portál.

Idézik az izraeli miniszterelnöki hivatal közleményét is, amelyben a diplomáciai párbeszéd újraindulását közölték Izrael és Szíria között. Megállapodtak abban, hogy a párbeszéd folytatódik a közös célok előmozdítása és a szíriai drúz kisebbség biztonságának garantálása érdekében – közölte Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő hivatala. A Neokohn megjegyzi,

a keddi bejelentés a legjelentősebb hivatalos lépés az izraeli-szíriai megbékélés felé azóta, hogy Bassár Al-Aszad 2024 végén megbukott és elhagyta az országot.

Izrael és Szíria között nincsenek hivatalos diplomáciai kapcsolatok – ezen sokáig az Aszad-rendszer megbuktatása sem változtatott sokáig érdemben –, fokozva ezzel a feszültséget a jeruzsálemi és az Ahmed al-Sharaá vezette új damaszkuszi kabinet között. Az izraeli és az új szíriai vezetés között súrlódások határokon átívelő dél-szíriai rajtaütésekben volt többek között tetten érhető, amelyeket az izraeli-szír határmenti térségben élő drúz kisebbség védelme érdekében indított a zsidó állam. Éppen ezért

a zsidó állam tisztviselői sokáig kételkedtek abban, hogy az új Szíriára immár megbízható partnerként tekinthetnek majd.

Donald Trump elnök azonban felvette a kapcsolatot és jó viszonyt alakított ki az al-Kaida terrorszervezetből kivált Hajat Tahrír es-Sham milícia vezetőjével, Ahmed al-Sharaával, az ország új elnökével.

„Biztos vagyok benne, hogy Izrael és ő [al-Sharaá – a szerk.] jól kijönnek majd egymással”

– mondta Donald Trump amerikai elnök az új szíriai elnökről Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök decemberi amerikai látogatása során. „Megpróbálom elérni, hogy jól kijöjjenek” – tette hozzá.

Kiemelt kép: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök (b) és Donald Trump amerikai elnök egy 2025-ös szeptemberi felvételen (Fotó: MTI/EPA pool/Jim Lo Scalzo)