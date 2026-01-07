Elmérgesedhet Moszkva és Washington viszonya: lefoglalták az amerikaiak a Venezuelába tartó, orosz zászló alatt hajózó tankert

Az Egyesült Államok hetek óta üldözte a tartályhajót, miután az megpróbálta elkerülni a Venezuela körüli részleges blokádot.

Az átkeresztelt és már orosz zászló alatt futó tanker annak az árnyékflottának a része, amely az USA és más országok által bevezetett szankciókat megsértve szállított olajat Oroszország, Irán és Venezuela számára.

Donald Trump a múlt hónapban bejelentette, hogy elrendelte a szankcionált olajszállító tartályhajók lefoglalását, amelyek Venezuelába érkeznek vagy onnan indulnak. Az erre parancsot kapó amerikai parti őrség már decemberben megpróbált feljutni hajó fedélzetére a Karib-tengeren, amikor a hajó hirtelen irányt váltott: ekkor cserélte le a nevét Marinerára, és a guyanai zászlót oroszra váltotta.

Időközben Moszkva legalább egy hadihajót küldött, hogy kísérje a tankert, amelyet végül szerdán – a hírek szerint egyetlen lövés nélkül – foglaltak el amerikai katonák a parti őrség segítségével. Az orosz hajó az akció idején nem tartózkodott a közelben.

Az amerikai hadsereg nem sokkal később egy videót is közzétett az akcióról (de több másik – egyelőre meg nem erősített hitelességű – felvétel is terjedni kezdett a közösségi médiában):

In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident. The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk — U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026

A Kreml előzőleg közölte: aggodalommal figyeli a tanker körül kialakult helyzetet, és szerintük az amerikai és a NATO-erők fokozott és egyértelműen aránytalan figyelmet szentelnek az orosz hajónak, annak békés státusza ellenére.

🚨🇺🇸🇷🇺🇻🇪 ALERTE INFO : Les détails de l’opération : Lors d’opérations coordonnées avant l’aube aujourd’hui, les garde-côtes et forces américaines ont arraisonné deux pétroliers liés au Venezuela, le Motor Tanker Bella I (rebaptisé Marinera) et le M/T Sophia, en haute mer, l’un… pic.twitter.com/ugZMRqhGKi — Trump Fact News 🇺🇸 (@Trump_Fact_News) January 7, 2026

A Marinera nem az egyetlen tanker, amely fenyegeti az amerikai blokádot: legalább három másik, Venezuela közelében közlekedő olajszállító váltott orosz zászlóra – írta az NBC News.

Úgy tudni, hogy nem volt rajta rakomány, megszólalt a védelmi miniszter

„A szankcionált és illegális venezuelai olaj blokádja továbbra is teljes érvényben van – a világ bármely pontján” – közölte az MTI szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter aa hírre reagálva a közösségi médiában.

A The Wall Street Journal című amerikai napilap beszámolója szerint a hajó rakomány nélkül közlekedett (ez abból a szempontból érthető is, hogy a hajó Venezuelából exportált volna olajat valószínűleg).

Kiemelt kép: A Marinera, korábbi nevén Bella 1 elfogása. Forrás: X.com