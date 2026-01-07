Műsorújság
Elmérgesedhet Moszkva és Washington viszonya: lefoglalták az amerikaiak a Venezuelába tartó, orosz zászló alatt hajózó tankert

Szerző: hirado.hu
2026.01.07. 15:14

Heteken át üldözte az Egyesült Államok, minden elérhető eszközzel figyelte az Egyesült Királyság, Franciaország és Írország azt a Venezuelához köthető, eredetileg Bella 1 névre hallgató tankert, amelyet Marinerára kereszteltek át és orosz zászló alatt jegyeztek be. Az amerikai erők szerdán elfoglalták az olajszállítót – jelentette az NBC News, amely szerint az akció még feszültebbé teszi a Moszkva és Washington közti viszonyt.

Az Egyesült Államok hetek óta üldözte a tartályhajót, miután az megpróbálta elkerülni a Venezuela körüli részleges blokádot.

Az átkeresztelt és már orosz zászló alatt futó tanker annak az árnyékflottának a része, amely az USA és más országok által bevezetett szankciókat megsértve szállított olajat Oroszország, Irán és Venezuela számára.

Donald Trump a múlt hónapban bejelentette, hogy elrendelte a szankcionált olajszállító tartályhajók lefoglalását, amelyek Venezuelába érkeznek vagy onnan indulnak. Az erre parancsot kapó amerikai parti őrség már decemberben megpróbált feljutni hajó fedélzetére a Karib-tengeren, amikor a hajó hirtelen irányt váltott: ekkor cserélte le a nevét Marinerára, és a guyanai zászlót oroszra váltotta.

Időközben Moszkva legalább egy hadihajót küldött, hogy kísérje a tankert, amelyet végül szerdán – a hírek szerint egyetlen lövés nélkül – foglaltak el amerikai katonák a parti őrség segítségével. Az orosz hajó az akció idején nem tartózkodott a közelben.

Az amerikai hadsereg nem sokkal később egy videót is közzétett az akcióról (de több másik – egyelőre meg nem erősített hitelességű – felvétel is terjedni kezdett a közösségi médiában):

A Kreml előzőleg közölte: aggodalommal figyeli a tanker körül kialakult helyzetet, és szerintük az amerikai és a NATO-erők fokozott és egyértelműen aránytalan figyelmet szentelnek az orosz hajónak, annak békés státusza ellenére.

A Marinera nem az egyetlen tanker, amely fenyegeti az amerikai blokádot: legalább három másik, Venezuela közelében közlekedő olajszállító váltott orosz zászlóra – írta az NBC News.

Úgy tudni, hogy nem volt rajta rakomány, megszólalt a védelmi miniszter

A szankcionált és illegális venezuelai olaj blokádja továbbra is teljes érvényben van – a világ bármely pontján” – közölte az MTI szerint Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter aa hírre reagálva a közösségi médiában.

A The Wall Street Journal című amerikai napilap beszámolója szerint a hajó rakomány nélkül közlekedett (ez abból a szempontból érthető is, hogy a hajó Venezuelából exportált volna olajat valószínűleg).

Kiemelt kép: A Marinera, korábbi nevén Bella 1 elfogása. Forrás: X.com

