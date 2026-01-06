Ukrán bűnbandák tömeges megjelenésére figyelmezteti a lengyeleket a hatóság

„Mondjuk ki őszintén: ami a háború befejezése után történni fog – figyelembe véve azt, ami a balkáni háborút követően történt –, mindenki számára nehéz helyzetet jelent majd” – fogalmazott a rendőrség vezetője a Lengyel Rádiónak, erről InfoSecurity24 adott hírt. Marek Boroń hozzátette, hogy a rendőrség kapcsolatban áll más európai országok szolgálataival, például egy Europollal közös akció keretében is. „Információkat cserélünk, elemezzük ennek a bűnözésnek a tendenciáit” – tette hozzá.

A rendőrfőkapitány úgy látja, hogy a lengyel szolgálatok ma lényegesen felkészültebbek, mint három évtizeddel ezelőtt. „Ugyanakkora lesz-e a lépték? Biztosan nem, mert a szolgálatok ma már másképp működnek” – jelentette ki Marek Boroń.

Az országos rendőrfőkapitány felidézte, hogy az 1990-es években Lengyelország rendszerváltáson ment keresztül, „ma már azonban rendelkezik tapasztalattal, a rendőrség és más szolgálatok is jól felszereltek.

„Megvan a helyzetismeret, már csak az a kérdés, milyen eszközöket alkalmazunk az ilyen típusú bűnözés elleni fellépésben, valamint milyen lesz az együttműködés más országokkal”

– tette hozzá.

A Lengyel Rádió arra is emlékeztetett, hogy az 1990-es években Lengyelország korábban nem tapasztalt mértékű szervezett bűnözéssel szembesült. „A bandák nemcsak együttműködtek a keleti határon túli maffiákkal, hanem a balkáni háború befejezése után becsempészett lőfegyverekkel is rendelkeztek” – olvasható az összeállításban.