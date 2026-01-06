Tűzharcok törtek ki az elnöki palota körül Caracasban Nicolás Maduro elfogása után

Heves tűzharc tört ki hétfő este a caracasi elnöki palota közelében, miután Nicolás Madurót eltávolították elnöki tisztségéből – írja az Index. A portál helyszíni beszámolókra hivatkozva arról ír, robbanások rázták meg Venezuela fővárosát, a zavargások pedig szombat óta tartanak.

Hétfő este kitört a káosz a venezuelai fővárosban azután, hogy szombaton Donald Trump parancsára az amerikai különleges egységek a szövetségi nyomozó hatóságokkal együttműködve egy célzott, lefejező hadmozdulat keretében elfogták és az Egyesült Államokba szállították az ország elnökét, Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest akiket New Yorkban állítottak bíróság elé narkoterrorizmus vádjával. Maduro a hétfői tárgyaláson ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádpontokban.

🚨 #BREAKING MILITARY COUP ALERT | VENEZUELA

Heavy gunfire erupts around the presidential palace in Caracas. With Maduro already gone, signs point to a possible military coup unfolding as the capital plunges into chaos.#Venezuela pic.twitter.com/YqOBIBzHZp — Rizwan Shah (@rizwan_media) January 6, 2026

A helyszíni beszámolók szerint páncélozott járművek érkeztek a Miraflores elnöki palotához röviddel a tűzharc kitörése után, majd katonákat vezényeltek a környező területekre, hogy kezeljék a feszült helyzetet – írja az Index.

A portál a CNN-re hivatkozva idéz fehér házi forrásokat, amelyek közölték: a kormányzat tisztában van a tűzharcról szóló jelentésekkel, az Egyesült Államok nem érintett az ügyben. A CNN szerint a tűzharc a venezuelai paramilitáris csoportok közötti zűrzavar eredményeképp alakult ki. Az Index idézi Donald Trump elnök szavait, aki hétfőn ígéretet tett arra, hogy segíteni fog Venezuelának a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására.

Ismeretlen eredetű drónok?

A The Jerusalem Post a hétfő esti eseményekkel kapcsolatban később arról írt, hogy

a lövöldözések idején ismeretlen eredetű drónokat észleltek Caracas felett, amelyeket a venezuelai légvédelmi egységek megsemmisítettek.

A közösségi médiában megjelent bejegyzések nem az is látszik, hogy fegyveres katonák járőröznek a Miraflores elnöki palota közelében, az ügyvivő kormány még nem adott ki semmilyen nyilatkozatot a helyzet tisztázására.

🚨BREAKING: Pure Chaos has just erupted in Venezuela. Heavy gunfire is being heard around the President’s Palace in Caracas, and it appears Venezuela’s military could be involved. It’s already a disaster. pic.twitter.com/GQB1nzPqVq — CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) January 6, 2026

A The Jerusalem Pos dél-amerikai sajtóértesülésekre hivatkozva azt írta: a szóban forgó azonosítatlan drónok a kormányzati épületek felett jelentek meg, a város főbb minisztériumait kiürítették.

