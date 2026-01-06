Tűzharcok törtek ki az elnöki palota körül Caracasban Nicolás Maduro elfogása után

Hétfő este kitört a káosz a venezuelai fővárosban azután, hogy szombaton Donald Trump parancsára az amerikai különleges egységek a szövetségi nyomozó hatóságokkal együttműködve egy célzott, lefejező hadmozdulat keretében elfogták és az Egyesült Államokba szállították az ország elnökét, Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest akiket New Yorkban állítottak bíróság elé narkoterrorizmus vádjával. Maduro a hétfői tárgyaláson ártatlannak vallotta magát az ellene felhozott vádpontokban.
A helyszíni beszámolók szerint páncélozott járművek érkeztek a Miraflores elnöki palotához röviddel a tűzharc kitörése után, majd katonákat vezényeltek a környező területekre, hogy kezeljék a feszült helyzetet – írja az Index.
A portál a CNN-re hivatkozva idéz fehér házi forrásokat, amelyek közölték: a kormányzat tisztában van a tűzharcról szóló jelentésekkel, az Egyesült Államok nem érintett az ügyben. A CNN szerint a tűzharc a venezuelai paramilitáris csoportok közötti zűrzavar eredményeképp alakult ki. Az Index idézi Donald Trump elnök szavait, aki hétfőn ígéretet tett arra, hogy segíteni fog Venezuelának a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására.
Ismeretlen eredetű drónok?
A The Jerusalem Post a hétfő esti eseményekkel kapcsolatban később arról írt, hogy
a lövöldözések idején ismeretlen eredetű drónokat észleltek Caracas felett, amelyeket a venezuelai légvédelmi egységek megsemmisítettek.
A közösségi médiában megjelent bejegyzések nem az is látszik, hogy fegyveres katonák járőröznek a Miraflores elnöki palota közelében, az ügyvivő kormány még nem adott ki semmilyen nyilatkozatot a helyzet tisztázására.
A The Jerusalem Pos dél-amerikai sajtóértesülésekre hivatkozva azt írta: a szóban forgó azonosítatlan drónok a kormányzati épületek felett jelentek meg, a város főbb minisztériumait kiürítették.
Kiemelt kép: A Donald Trump elnök által megosztott első felvétel a rabosított Nicolás Maduróról, akit az amerikai egységek elfogtak Caracasban, 2026. január 3-án (Fotó: Truth Social/Donald Trump)