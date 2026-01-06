Továbbra sincs áram több tízezer háztartásban a német fővárosban a szélsőbaloldali „terroristák” szabotázsakciója miatt

Kedden este is mintegy 25 ezer háztartásban és 1220 ipari létesítményben szünetelt az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén, miután a rendőrség szerint feltehetően szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a Berlintől délre lévő Teltow-csatornánál a napokon.

A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram. A berlini áramhálózatot működtető vállalat csütörtök délutánra ígérte a szolgáltatás teljes helyreállítását.

A támadás ügyében kezdetben a berlini főügyészség indított vizsgálatot,

kedden pedig az ügyet a terrorcselekmények ügyében is illetékes Szövetségi Ügyészség (Bundesanwaltschaft) vette át.

A legfőbb német bűnüldöző hatóság szerint fennáll az ország alkotmányos rendje elleni szabotázs, a terrorszervezeti tagság, a gyújtogatás és közüzem működése megzavarásának gyanúja.

„Baloldali terroristáknak” nevezték az elkövetőket

Elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett levélben, amely „Elvágni a hatalmon lévők energiaszolgáltatását” címet viselte. A feltételezett elkövetőek üzenetükben hangsúlyozták, hogy akciójuk célja nem az áramszünetek, hanem a fosszilisenergia-ipar.

A német Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal szerint a Vulkán-csoport 2011 óta követ el gyújtogatásokat főként Berlin és a német fővárost övező Brandenburg tartományokban gyújtogatásokat fontos infrastrukturális létesítmények ellen. A csoportot a szélsőbaloldali szervezetek erőszakorientált, anarchista részéhez számítják.

A csoport üzeneteiben változó neveket használt, amelyek olyan izlandi vulkánokra utalnak, mint például a Grimsvötn, Katla vagy az Ok. A háttérben valószínűleg az Eyjafjallajökull vulkán kitörése áll, amely 2010-ben hetekig zavarta a légi közlekedést Európában. A csoport által elkövetett támadások pontos száma nem ismert.

A hatóságokhoz érkezett, és baloldali szélsőségeseknek tulajdonított „beismerő levelet” keddi sajtótájékoztatóján hitelesnek nevezte Berlin város belügyi szenátora, a szociáldemokrata Iris Spranger, aki – akárcsak korábban a kereszténydemokrata főpolgármester, Kai Wegener – „baloldali terrorizmusról” beszélt.

A szenátor szerint a tettesek tudatosan vállalták, hogy kárt okoznak embereknek.

A német iparvállalatok szövetsége (BDI) az eset kapcsán a kulcsfontosságú infrastrukturális létesítmények fokozottabb védelmét szorgalmazta. Az energiaellátás, a logisztika és a kommunikáció terén már hosszú ideje tapasztalni hibrid fenyegetéseket és célzott támadásokat, amelyek gazdaságunk gerincét érintik – mondta kedden Holger Lösch, a BDI helyettes vezetője, aki szerint a politikusok nem érzik, hogy milyen sürgős szükség lenne megfelelő választ adni ezekre az egyre erősödő fenyegetésekre.

Olyan biztonsági rendszerre lenne szükség, amely az állam és a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények üzemeltetőinek stabil partnerségén alapul, és amelyben integráltan követik figyelemmel a digitális és a fizikai kockázati tényezőket. Továbbá a hibrid támadások egyre gyakoribbá válása miatt Lösch szerint felül kellene vizsgálni a transzparenciával kapcsolatos kötelezettségeket is.

A transzparencia nem vezethet oda, hogy támadási felületek nyíljanak, és a sebezhető pontok láthatóvá váljanak a potenciális támadók számára. Nem szabad engedni, hogy a biztonság szempontjából fontos adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, és rossz kezekbe kerüljenek – mondta a BDI szakembere.

Kiemelt kép: Elsötétült utcán közlekedő busz Berlin délnyugati részén 2026. január 5-én, miután két nappal korábban tűz rongált meg egy erőműből induló kábelhidat. A Vulkán-csoport nevű szélsőbaloldali szervezet vállalta magára a gyújtogatást, amelynek eredményeképpen mintegy 45 400 háztartás és 2200 vállalkozás maradt áram nélkül. MTI/EPA/Hannibal Hanschke.