A kijevi toborzási és szociális támogatási központ (TCK) egyik, később eltávolított hivatalos közleményében súlyosan sértő jelzőkkel illették azokat az ukrán állampolgárokat, akik elkerülik a katonai mozgósítást és kényszerbesorozást. A közlemény szerint ezek az emberek „Ukrajna ellenségei, halvány csőcselék, megalázó lények, akik taknyukat rágják”.

A Strana.ua idézi a közleményt, mely szerint szenvedő, hősies harcosok, akik súlyos sérüléseket és agyrázkódásokat szenvedtek, bevásárlóközpontokba mentek azért, hogy értesítsék polgártársaikat Ukrajna védelmének szükségességéről.

Azt írják, ezek a katonák heves csatákat éltek túl, rohamokon és bombázásokon mentek keresztül, valamint hosszú kezelésen és rehabilitáción estek át. A TCK szerint azonban hazájukban már gonosz és gyáva kibúvók támadásai érik őket.

A kijevi regionális toborzóközpont úgy fogalmazott, hogy „ezek az emberek a sarkokban rejtőzködnek, minden lehetséges módon befeketítik a központot, üres vádakkal és végtelen takonyrágással keresnek kifogásokat a hatóságok ellen, elsősorban a közösségi médiában”. A szöveg szerint ez a „szürke, uhilant tömeg, amely már elveszítette az utolsó morzsányi méltóságát is, nem ismeri a nemességet és az áldozathozatalt a haza érdekében”.

A közlemény ellenséges népként hivatkozott rájuk, és azt sugallta, hogy „ők ontják a bevásárlóközpontból érkező hősök mártírvérét”.

A közlés szerint a civilek négy katonai komisszárt öltek meg, és összesen 272 ember ellen követtek el támadást. A közleményt később eltávolították a kijevi bevásárlóközpont hivatalos weboldaláról.

A TCK a korábbi katonai sorozóirodákat váltotta fel Ukrajnában. Feladata a katonai nyilvántartás vezetése és a lakosság mozgósítása az ukrán fegyveres erők számára. Az ország kulcsfontosságú katonai irányító szerve, amely országszerte férfiakat fog el, hogy kényszerrel a harctérre küldje őket.

