Szélsőbalos terror: továbbra is több tízezer háztartásban nincs áram a német fővárosban

Kedden reggel továbbra is mintegy 26 900 háztartásban és 1220 ipari létesítményben szünetelt az áramszolgáltatás Berlin délnyugati részén.

A rendőrség tájékoztatása szerint az áramszünetet az idézte elő, hogy feltehetően szélsőbaloldali aktivisták felgyújtottak egy kábelhidat a Berlintől délre lévő Teltow-csatornánál. A tűz következtében szombat hajnalra 45 500 háztartásban és 2200 ipari létesítményben ment el az áram. A berlini áramhálózatot működtető vállalat csütörtök délutánra ígérte a szolgáltatás teljes helyreállítását.

A támadás ügyében a berlini ügyészség indított vizsgálatot, elkövetőként az úgynevezett Vulkán-csoport, egy baloldali szélsőséges szervezet jelentkezett.

A német iparvállalatok szövetsége (BDI) az eset kapcsán a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények fokozottabb védelmét szorgalmazta.

Az energiaellátás, a logisztika és a kommunikáció terén már hosszú ideje tapasztalni hibrid fenyegetéseket és célzott támadásokat, amelyek gazdaságunk gerincét érintik – mondta kedden Holger Lösch, a BDI helyettes vezetője, aki szerint a politikusok nem érzik, hogy milyen sürgős szükség lenne megfelelő választ adni ezekre az egyre erősödő fenyegetésekre.

Olyan biztonsági rendszerre lenne szükség, amely az állam és a kulcsfontosságú infrastukturális létesítmények üzemeltetőinek stabil partnerségén alapul, és amelyben integráltan követik figyelemmel a digitális és a fizikai kockázati tényezőket.

Továbbá a hibrid támadások egyre gyakoribbá válása miatt Lösch szerint felül kellene vizsgálni a transzparenciával kapcsolatos kötelezettségeket is.

A transzparencia nem vezethet oda, hogy támadási felületek nyíljanak, és a sebezhető pontok láthatóvá váljanak a potenciális támadók számára. Nem szabad engedni, hogy a biztonság szempontjából fontos adatok nyilvánosan hozzáférhetők legyenek, és rossz kezekbe kerüljenek – mondta a BDI szakembere.

Kiemelt kép: Gyertyát tart egy nő a lakásában a Berlin délnyugati részét érintő áramszünet idején 2026. január 5-én (Fotó: MTI/EPA/Hannibal Hanschke)