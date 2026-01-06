Maduro, a divatdiktátor: elkapkodták a boltokból a szettet, amelyet az elfogott venezuelai vezető viselt

A Business Insider szerint jelentősen megugrott a Nike Tech iránti online érdeklődés azt követően, hogy január 3-án Donald Trump amerikai elnök közzétett egy fotót Nicolás Maduroról, amely az amerikai őrizetbe vett venezuelai elnököt ábrázolja. A képen Maduro egy szürke Nike Tech szettben látható.

A Google Trends adatai szerint a Nike Tech kifejezésre indított keresések érezhetően megemelkedtek a fotó megjelenése után.

Az érdeklődés a Nike webáruházában is nyomot hagyott.

Hétfő reggelre az a Nike Tech cipzáras gyapjúdzseki, amelyet Maduro a fotón viselt, több méretben elfogyott az Egyesült Államokban.

A Nike az üggyel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni. A termék ugyanakkor már korábban is keresett volt: a Wayback Machine archívumában elérhető képernyőmentések szerint már novemberben és decemberben is hiánycikknek számított néhány helyen.

A Nike Tech az elmúlt hetekben egyébként is gyakran került szóba a közösségi médiában, különösen a fiatalabb felhasználók körében. A márka ruházati vonala 2025 őszén a Piper Sandler felmérése szerint a tinédzserek körében a legnépszerűbbnek számított.

Nicolás Madurót és feleségét, Cilia Florest a hétvégén egy caracasi rajtaütés során fogták el, majd az Egyesült Államokba szállították. A venezuelai elnök szövetségi vádakkal néz szembe.

