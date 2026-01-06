Lengyel kormányfő: Dánia egész Európa szolidaritására számíthat Grönland ügyében

Az európai államok integritásának tiszteletben tartása alapvető kérdés, Grönland ügyében Dánia egész Európa szolidaritására számíthat – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő kedden Varsóban.

A miniszterelnök a varsói repülőtéren tartott sajtóértekezletet, mielőtt elindult Párizsba, az Ukrajnát támogató országok csúcstalálkozójára. Az értekezleten Grönland témáját is napirendre tűzik – jelezte Tusk.

Úgy ítélte meg: Európa-szerte nagyon nagy érzelmeket váltott ki Donald Trump amerikai elnök minap tett kijelentése, miszerint az Egyesült Államoknak nemzetbiztonsági okokból szüksége van Grönlandra.

Tusk hangsúlyozta:

semmilyen NATO-tagnak nem szabad megtámadnia vagy megfenyegetnie egy másik tagállamot, egyébként értelmét veszítené az észak-atlanti szövetség.

Kétségbevonhatatlannak nevezte, hogy Európa támogatja Dániát. „Az európai szolidaritás és az európai államok integritásának tiszteletben tartása, ezek alapvető kérdések, és Dánia számíthat egész Európa szolidaritására” – fogalmazott Tusk.

Egyúttal mindent meg kell tenni, hogy a transzatlanti kapcsolatok „a legközelebbi napokban és hónapokban ne szenvedjenek csorbát ilyen vagy olyan bejelentések, döntések vagy félreértések miatt” –fűzte hozzá a kormányfő.

Megjegyezte: szeretné, ha Washingtonban „mindenki számára világos lenne, hogy a NATO (…) felbomlasztását vagy aláásását célzó bármilyen kísérletet egyetlen európai ország sem fogja helyeselni”.

Kapcsolódó tartalom A dán miniszterelnök szerint Donald Trump komolyan gondolja Grönland megszerzését Trump szerint Dánia képtelen megvédeni Grönlandot.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Szymon Pulcyn)