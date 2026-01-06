Trencsén és Oulu lesznek Európa kulturális fővárosai idén

A finnországi Oulu és a szlovákiai Trencsén lesz Európa kulturális fővárosa 2026-ban. A két város az Európai Bizottság támogatásával egész évben kulturális rendezvényeknek, kiállításoknak és előadásoknak ad otthont, bemutatva közös európai kultúránk gazdagságát – közölte az Európai Bizottság magyarországi képviselete kedden az MTI-vel.

Mint írták, Oulu városát 2026. január 16–18-án avatják hivatalosan Európa kulturális fővárosává. A város Kulturális éghajlatváltozás témájú kulturális programja a jelenlegi globális kihívásokra összpontosít, köztük az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre és arra, hogy a kulturális tudatosság hogyan segíti azt.

A város fő törekvése, hogy elgondolkoztassa a közönséget arról, hogy az adott térségben hogyan keletkezik a kultúra, és hogyan fogadják be, és osztják meg.

Trencsénben 2026. február 13. és 15. között tartják meg a nyitórendezvényt. A kíváncsiság felébresztése témára épülő programjával a város célja az, hogy ihletet adjon hidak építéséhez az emberek, a múlt és a jövő, valamint a képzelet és a valóság között.

Az Európa Kulturális Fővárosa díj 40 éve kínál lehetőséget a városoknak arra, hogy ünnepeljék a sokszínűséget, bevonják a közösségeket különféle programokba, és előmozdítsák a helyi és regionális fejlődést.

A két 2026-os kulturális fővárosnak az Európai Bizottság odaítélte a Kreatív Európa programból finanszírozott, 1,5 millió eurós Melina Mercouri-díjat, elismerve az idei évre való felkészülésük magas színvonalát.

