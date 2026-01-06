Kambodzsa szerint véletlenül támadták meg Thaiföldet kedden

Hajnalban Bangkok arról számolt be, hogy Kambodzsa megsértette a tíz napja kötött fegyverszünetet és a támadás során a repeszek „könnyebben” megsebesítettek egy katonát.
Később a thaiföldi hadsereg közleményben tudatta, hogy fölvették a kapcsolatot a kambodzsai féllel, amely szerint nem állt szándékában thai területet támadni, és az incidenst a kambodzsai személyzet „műveleti hibája okozta.”
A délkelet-ázsiai szomszédok közötti évtizedek óta tartó vita tavaly többször is katonai összecsapásokba torkollott, a decemberi harcokban több tucat ember halt meg, és mindkét oldalon mintegy egymillióan kényszerültek otthonuk elhagyására. A két ország december 27-én fegyverszünetet kötött, ezzel véget vetve a három hete tartó összecsapásoknak.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)