Halálos áldozatokat követelt az erős havazás Franciaországban

Jelentős fennakadásokat okozott az erős havazás Franciaországban, ahol a hatóságok hat halálos áldozattal járó közúti balesetről adtak hírt kedden. Philippe Tabarot közlekedési miniszter szerint a meteorológiai szolgálat kissé alábecsülte a hó mennyiségét.

Tabarot a BFMTV televíziós csatornának adott interjúban úgy vélte, a meteorológusoknak újra kell értékelniük a hóhelyzetet, azonban hozzátette, hogy az éjszaka nyugodtan telt a párizsi régióban, ahol a hatóságok elvégezték az utak síkosságmentesítését is.

A közlekedési tárca bejelentette, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt ideiglenesen felfüggesztik a forgalmat az ország északi és nyugati részein lévő Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert, Saint-Nazaire és Brest repülőterein.

A hétfő óta tartó havazás súlyos fennakadásokat okozott mind a közutakon, mind a vasúti közlekedésben,

Franciaország nyugati részén 26 körzetben rendeltek el egy időre másodfokú, narancssárga riasztást.

A nyugati Bretagne több településén a helyi járatok, köztük az iskolabuszok is leálltak. Az ország délnyugati részén két balesetben hárman, Párizs körzetében két balesetben ketten haltak meg.

Éric Freysselinard, a szintén nyugati Vendée megye prefektusa a sajtónak elmondta, hogy a járművek nem voltak felkészülve ilyen mennyiségű havazásra.

A meteorológiai szolgálat mindeközben figyelmeztetett, hogy a hőmérséklet mínusz nyolc vagy akár mínusz tíz Celsius-fokra is csökkenhet, hozzátéve, hogy szerdán az ország északi részén is heves havazás várható, enyhülést pedig várhatóan az Atlanti-óceán felől pénteken érkező légtömegek hoznak majd.

Kiemelt kép: Egy kamion vesztegel az autópályán a francia–monacói határvidéken (Fotó: MTI/EPA/ASM/SIPA)