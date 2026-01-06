Halálos áldozatokat követelt az erős havazás Franciaországban

Tabarot a BFMTV televíziós csatornának adott interjúban úgy vélte, a meteorológusoknak újra kell értékelniük a hóhelyzetet, azonban hozzátette, hogy az éjszaka nyugodtan telt a párizsi régióban, ahol a hatóságok elvégezték az utak síkosságmentesítését is.
A közlekedési tárca bejelentette, hogy a rossz időjárási viszonyok miatt ideiglenesen felfüggesztik a forgalmat az ország északi és nyugati részein lévő Nantes, Vatry, La Rochelle, Albert, Saint-Nazaire és Brest repülőterein.
A hétfő óta tartó havazás súlyos fennakadásokat okozott mind a közutakon, mind a vasúti közlekedésben,
Franciaország nyugati részén 26 körzetben rendeltek el egy időre másodfokú, narancssárga riasztást.
Kapcsolódó tartalom
A nyugati Bretagne több településén a helyi járatok, köztük az iskolabuszok is leálltak. Az ország délnyugati részén két balesetben hárman, Párizs körzetében két balesetben ketten haltak meg.
Éric Freysselinard, a szintén nyugati Vendée megye prefektusa a sajtónak elmondta, hogy a járművek nem voltak felkészülve ilyen mennyiségű havazásra.
A meteorológiai szolgálat mindeközben figyelmeztetett, hogy a hőmérséklet mínusz nyolc vagy akár mínusz tíz Celsius-fokra is csökkenhet, hozzátéve, hogy szerdán az ország északi részén is heves havazás várható, enyhülést pedig várhatóan az Atlanti-óceán felől pénteken érkező légtömegek hoznak majd.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: Egy kamion vesztegel az autópályán a francia–monacói határvidéken (Fotó: MTI/EPA/ASM/SIPA)