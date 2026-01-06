Évek óta nem végeztek tűzvédelmi ellenőrzést a szilveszterkor kigyulladt svájci bárban – közölte Crans-Montana polgármestere

Nem végeztek biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzést 2019 óta azon a svájci szórakozóhelyen, ahol szilveszter éjjel tűz ütött ki, és negyven ember életét vesztette, 116-an pedig megsérültek – közölte kedden a Valais kantonbeli Crans-Montana város polgármestere, hozzátéve, hogy a bár méretéből adódóan a tűzjelző berendezés nem volt kötelező.

Nicolas Féraud újságírók előtt beszélt arról, hogy mélységesen sajnálják, de a város vezetése nem értesült arról, hogy az egyébként évente kötelező tűzvédelmi ellenőrzéseket 2020 és 2025 között a bárban nem hajtották végre. Tavaly csak egy zajszintmérést végeztek a szórakozóhelyen, akkor azt állapították meg, hogy a zajvédelmi előírásokat betartották.

A polgármester elmondta: a Le Constellation nevű bárban alkalmazott mennyezeti hangszigetelő hab a beépítése idején elfogadott anyag volt, a 2019-ben és azt megelőzően végzett tűzvédelmi ellenőrzések során azt nem azonosították potenciális problémaként. Féraud szavai szerint a hangszigetelő habot külön nem vizsgálták, mert nem ítélték szükségesnek.

A bár méretéből adódóan a tűzjelző berendezés nem volt kötelező

– tette hozzá.

A város vezetése közleményében tudatta, hogy a vizsgálat majd felderíti, a biztonsági ellenőrzések elmulasztása mennyiben járult hozzá a tragédiához, és „ha az igazságszolgáltatás úgy határoz, minden felelősséget vállalnak”.

Az ügyészség szerint

a lángok villámgyors terjedését az okozhatta, hogy szikrákat szóró gyertyák miatt meggyulladt a szórakozóhely alagsori helyiségének mennyezete. A bárban tartózkodó fiatalokat a lángok csapdába ejtették.

A polgármester sajtótájékoztatóján bejelentette: mostantól a városban tilos lesz a szikrákat szóró gyertyák használata beltéren. Közölte azt is, hogy a leégett bár tulajdonosainak egy másik éttermétől megvonták a működési engedélyt.

Nicolas Féraud kérdésre válaszolva azt mondta, hogy nem mond le tisztségéről, és többször elismételte: „egy vihar közepén nem szokás elhagyni a hajót”.

A svájci rendőrség hétfőn bejelentette, hogy

azonosították a katasztrófa összes sérültjét és halálos áldozatát. A 14 és 39 év közötti halottak közt van 21 svájci, kilenc francia és hat olasz állampolgár. A sérültek többségének állapota súlyos, 83 embert továbbra is kórházban kezelnek, többeket külföldre szállítottak.

Svájcban pénteken nemzeti gyásznapot tartanak a crans-montanai tragédia miatt.

Kiemelt kép: Gyászolók virágokat és mécseseket helyeznek a szilveszteri tűzeset áldozatainak rögtönzött emlékhelyén a Valais kantonbeli Crans-Montanában (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Jean-Christophe Bott)