Emberrablás, prostitúció: sajtóhírek szerint börtönben ült a szilveszterkor kigyulladt svájci síbár tulajdonosa

Egyre több részlet lát napvilágot a svájci Crans-Montanában történt szilveszteri tűzvész kapcsán, amelyben 40 ember életét vesztette és 119-en megsérültek. A Le Constellation nevű síbár tulajdonosáról, a hatvanas éveiben járó Jacques Morettiről kiderült, hogy korábban több súlyos bűncselekmény miatt is börtönbe került Franciaországban.

Moretti 2005-ben érintett volt egy emberrablási ügyben Savoya megyében, az Alpok francia régiójában, Crans-Montana közelében, és börtönbe is került.

Cikkében a Daily Mail azt írta, hogy a Le Parisien közölte: „Információink szerint Jacques Moretti nem ismeretlen a francia igazságszolgáltatás előtt. Körülbelül húsz évvel ezelőtti prostitúcióhoz kapcsolódó ügyekből ismert, valamint egy emberrablási és fogva tartási ügyből. Savoyában börtönben ült.”

Moretti ügyvédei egyelőre nem reagáltak az értesülésekre.

A férfit pénteken svájci ügyészek hallgatták ki, feleségével, a negyvenes éveiben járó Jessica Morettivel együtt. Mindketten szabadlábon védekeznek, miközben együttműködnek a hatóságokkal.

A hatóságok szerint a tragédiát pezsgősüvegekbe helyezett csillagszórók okozták, amelyek meggyújtották az alacsony mennyezetet, és a tűz rendkívüli gyorsasággal terjedt el a pincében. Az ügyészség jelenleg gondatlanságból elkövetett gyújtogatás és emberölés gyanúját vizsgálja.

A bár biztonsági előírásainak betartása komoly kérdéseket vet fel, mivel a jogszabályok évente kötelező ellenőrzéseket írnak elő, ám az épületet tíz év alatt mindössze háromszor vizsgálták.

A tulajdonos mindeközben azt állítja, hogy minden szabálynak megfeleltek.

Moretti három vállalkozás tulajdonosa Crans-Montana környékén. A tűz idején nem tartózkodott a bárban, felesége viszont igen, neki megégett a karja is.

Az összesen 40 áldozat hozzátartozói és szakértők egyaránt szigorúbb ellenőrzéseket és súlyosabb felelősségre vonást sürgetnek. Az áldozatokon kívül 119 ember sérült meg, legtöbben égési sérüléseket szenvedtek. Közülük hatan olyan súlyos állapotban vannak, hogy az azonosításuk még nem történt meg.

Kiemelt kép: Az áldozatok előtt róják le kegyeletüket emberek a tűzvészben leégett crans-montanai Le Constellation bár közelében 2026. január 5-én (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Cyril Zingaro)