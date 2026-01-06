Daily Mail: saját alelnöke játszhatott össze az USA-val a narkóterrorista venezuelai diktátor kiiktatásában

Venezuela alelnöke titkos találkozókat folytathatott Washington képviselőivel Dohában az elmúlt hónapokban, melyek megelőzték az Egyesült Államok caracasi, Nicolás Maduro elfogásával végződő katonai támadását. A Daily Mail beszámolója szerint a katari királyi család egyik magas rangú tagja által közvetített titkos tárgyalások során Delcy Rodríguez amerikai tisztviselők előtt egy „elfogadhatóbb” alternatívaként mutatta be magát a 63 éves diktátorral szemben. A találkozók részletei felerősítették azokat a találgatásokat, miszerint a venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores elfogása „belső munka” volt, amelyet hónapokon át aprólékosan megterveztek.

Amikor az Egyesült Államok szombaton végrehajtotta rendkívüli katonai beavatkozását – alig 30 méterrel a vízfelszín felett lopakodva az országba –, az összeesküvés-elméletek hívei megkérdőjelezték, miért nem érte az amerikai helikoptereket intenzív kézifegyveres tűz, annak ellenére, hogy Venezuela rakétarendszereit kiiktatták.

Az elméleteket felerősítve Francisco Santos Calderón, Kolumbia korábbi alelnöke azt állítja, „teljesen biztos” abban, hogy Maduro második embere elárulta őt, és harc nélkül „átadta” az Egyesült Államoknak. „Nem eltávolították, hanem átadták” – mondta a kolumbiai NTN24 kábelcsatornának.

Egy, az ügyet ismerő forrás szerint a CIA már augusztustól egy kis csapatot állomásoztatott Venezuelában, amely információkat gyűjtött a diktátor napi rutinjáról, lehetővé téve a zökkenőmentes elfogást.

Hónapokon át a csapat – köztük egy forrás a venezuelai kormányon belül – megfigyelte Madurót: rögzítették, hol alszik, mit eszik, mit visel, sőt a legfelsőbb katonai vezetők szerint még azt is, hogy milyen háziállatai vannak.

A caracasi elnöki rezidencia elleni amerikai rajtaütést követően a venezuelai alelnök, Delcy Rodríguez eleinte fenntartotta a diktátor kabinetjének egységesen kemény hangnemét. Egy televíziós beszédben elítélte a Fehér Ház „példátlan katonai agresszióját”, követelte Maduro és felesége „azonnali szabadon bocsátását”, és kijelentette, hogy az ország „soha többé nem lesz senki gyarmata”. Ám vasárnap drámai hangnemváltás történt: Rodríguez – szombat óta Venezuela ügyvivő elnökeként – felajánlotta, hogy „együttműködik” a Trump-adminisztrációval, és kijelentette, hogy „tiszteletteljes kapcsolatokat” szeretne kiépíteni az amerikai elnökkel.

A VTV venezuelai állami televízió felvételéről készített képen Delcy Rodríguez venezuelai alelnök leteszi ügyvivő elnöki esküjét Caracasban 2026. január 5-én (Fotó: MTI/EPA/EFE/VTV)

Santos, aki 2002 és 2010 között nyolc éven át volt Kolumbia alelnöke, majd később az Egyesült Államokba akkreditált nagykövete, név szerint Rodríguezt nevezte meg, mint aki elárulta Madurót.

„Teljesen biztos vagyok benne, hogy Delcy Rodríguez adta át őt” – mondta.

„Az összes információt összerakva világossá válik: ez egy olyan művelet volt, amelyben egyszerűen átadták őt. Nyilvánvalóan elő kellett készíteni a terepet. Trump elnök azt mondja, Delcy fogja vezetni az átmenetet, tehát Delcy lesz az átmenet vezetője. Teljesen tisztában van azzal, milyen szerepet fog játszani, és megpróbál némi függetlenséget szerezni”

– fejtette ki.

Trump lépéseit „rendkívül pragmatikusnak” nevezve hozzátette:

„Trump három döntést hozott: elfogom Madurót, létrehozok egy átmenetet a rezsim egyik szereplőjével, és finanszírozást, illetve profitot keresek az olajcégeken keresztül.”

Rodríguez, aki a következő az elnöki utódlási sorban, 2018 óta Maduro alelnöke volt. Ő felügyelte az olajfüggő gazdaság jelentős részét, valamint a rettegett hírszerző szolgálatot is.

„Lényegében hajlandó megtenni mindazt, amit szükségesnek tartunk ahhoz, hogy Venezuela újra naggyá váljon” – mondta Trump újságíróknak Rodríguezről, akit az amerikai elnök első elnöki ciklusa idején amerikai szankciókkal sújtottak a venezuelai demokrácia aláásásában játszott szerepe miatt.

Több név is felvetődött Maduro utódjaként

A Miami Herald szerint Rodríguez hatalomra kerülése két lehetőség egyike volt, amelyet a katari közvetítők a Fehér Háznak bemutattak. Rodríguez az Egyesült Államoknak a „Madurizmus Maduro nélkül” vízióját kínálta, egyfajta „könnyített rezsimet”. Ezzel szemben a másik opció Miguel Rodríguez Torres, egy száműzetésben élő nyugalmazott tábornok volt.

Egy áprilisi kezdeti terv szerint Maduro lemondott volna, az országban maradt volna, és amerikai vállalatoknak hozzáférést adott volna a venezuelai olajhoz. Cserébe a Fehér Ház ejtette volna a büntetőeljárásokat, és Rodríguez vette volna át a hatalmat. Ezt az ajánlatot azonban elutasították, Marco Rubio érvelése szerint az Egyesült Államok nem fogad el mást, csak teljes rezsimváltást.

Szeptemberben egy újabb javaslat született, amely szerint Rodríguez vezette volna az átmeneti kormányt, míg Maduro Katarban vagy Törökországban keresett volna menedéket. A Fehér Ház ezt is elutasította, attól tartva, hogy a rezsim bűnözői struktúrái új csomagolásban térnének vissza.

Nicolás Maduro hétfőn Manhattanben állt a szövetségi bíróság elé, ahol narkoterrorizmus vádjával kellett felelnie.

Kiemelt kép: Nicolás Maduro venezuelai elnököt (b2) és feleségét, Cilia Florest (j) kísérik rendőrök a manhattani szövetségi bíróságra, miután helikopterrel megérkeztek a Wall Street-i helikopterleszállóra New Yorkban 2026. január 5-én. Az Egyesült Államokban kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt elnöki házaspárt a venezuelai fővárosban, Caracasban fogták el amerikai katonák a január 3-ra virradó éjjel. (Fotó: MTI/EPA)