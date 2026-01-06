Betlehemi böjt és mézes búza: így kezdi meg a kétnapos karácsonyt ma Oroszország

Bár azt ortodox karácsony napja január 7-e, az ünnep a keleti keresztény egyházakban. Oroszországtól Etiópiáig már január 6-án, az esti órákban megkezdődik. A hagyományos böjtöt a karácsonyi éjféli mise, majd 7-én Krisztus megszületésének ünnepe követi.
A betlehemi csillagra várva
Karácsony estéjén az első csillag megjelenéséig – a betlehemi csillagra emlékezve – a hagyományokat őrző, ortodox orosz családoknál „szokás tartózkodni az étkezéstől, majd sötétedés után a család összegyűlik az asztal körül, hogy megossza a vacsorát” – írja a russian.rt.com. Az orosz televízió honlapja A Világ Oroszai Népi Tanácsának alelnökét, az „Ortodox Oroszország” mozgalom elnökét, Mihail Ivanovot szólaltatja meg, aki felidézi a reneszánszukat élő orosz vallási és családi hagyományokat.
Azért sem fogyasztanak az orosz családok ételt a mai napon, mert ma estig tart a „betlehemi böjt”, amelyet november 28-ától január 6-ig tartanak meg a hagyományokhoz ragaszkodó hívők. „Karácsony nem csak egy szabadnap vagy egy szép szokás. Ez a hitünk lényege, a Megváltó világra jövetelének napja. Ezért elsősorban nem lakomával, hanem lelki örömmel és Isten iránti hálával kell megünnepelni” – húzta alá Mihail Ivanov.
Mi a szocsivó?
Ami az étkezést illeti, emlékeztetett a hagyományos szokásokra: „Karácsony estéjén az első csillag megjelenéséig szokás tartózkodni az étkezéstől, majd sötétedés után a család összegyűlik az asztal körül, hogy megossza a vacsorát. A főétel a „szocsivó” – főtt búza vagy rizs mézzel, dióval és mazsolával. A „szocselnyik” a karácsony előnapját jelenti, ez január 6-a, az étel neve is erre utal.
Рождество в Псковском музее: волшебство традиций и семейного тепла
7 января, в светлый праздник Рождества Христова, Псковский музей приглашает всех желающих окунуться в атмосферу праздника и волшебстваhttps://t.co/uXhrLVD8NW#псков pic.twitter.com/1KenS6uml4
— МК в Пскове (@MkPskov) January 6, 2026
Ez az egyszerű étel emlékeztet bennünket a mágusok (a három király – a szerk.) által hozott ajándékokra, és arra, hogy az igazi öröm nem a finom ételekben rejlik, hanem a békében és a szeretteink iránti szeretetben” – magyarázta a közéleti személyiség.
сочиво волим, вино још више☺️ pic.twitter.com/oOR1RIN39z
— хоклице (@borges11111) February 2, 2023
Túlélve a bolsevik rémuralmat
Január 7-én Oroszországban, ahol 70 évnyi, permanens vallásüldözés és az ateista, marxista állampárt egyházellenes propagandája sem tudta eltörölni a nép mély vallásosságát (még ma is a lakosság 66 százaléka vallja magát ortodox hívőnek, és csak 13 százalék a magukat ateistának deklarálók aránya), újraéled a körmenetek hagyománya is. Moszkvában az 1917 novemberében végrehajtott bolsevik puccs óta első alkalommal tavaly szeptemberben tartottak először körmenetet.
6 января – Рождественский сочельник.
Православных христиан поздравляю с с наступившим Сочельником. Пусть он будет счастливым и радостным!
С наступающим Рождеством.
(Казань, Раифа, Раифский Богородицкий монастырь) pic.twitter.com/nv6fpRKhxD
— 𝙉𝙖𝙩𝙖𝙡𝙞𝙖 (@2512_nata) January 6, 2026
Egyelőre a vidéki városok aktívabbak a több mint száz esztendeje az ortodox papok tömegeit elhurcoló, közülük sokakat kivégző lenini, majd sztálini terror idején szigorúan betiltott karácsonyi körmenetek hagyományának visszaállítása terén. „Krisztus születésének napján, január 7-én Szevasztopolban, a belvárosban hagyományos vallási körmenetre kerül sor” – hirdeti egy helyi oldal. A szervezők szeretnék, ha az ünnepi felvonulás karácsony napján Szevasztopol szellemi és kulturális életének fontos részévé válna.
Kiemelt kép: Kisdiákok Krisztus születésének történetét mutatják be egy oroszországi templomban (Primorszki határterület, 2011. Forrás: Wikipédia)