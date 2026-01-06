Az izraeli külügyminiszter leszögezte, Szomáliföld elismerése morális döntés volt

Szomáliföld elismerése „morális döntés volt, és a valódi helyzetet tükrözi” – jelentette ki Gideon Szaár izraeli külügyminiszter a szakadár terület „fővárosában”, Hargeiszában tett látogatásán, amit a szomáliai külügyminisztérium Szomália szuverenitásának és területi integritásának megsértéseként értékelt.

A külügyminiszter hozzátette: „A palesztin területekkel ellentétben Szomáliföld nem virtuális állam. Ez egy működő ország, amely a nemzetközi jog alapelveire épül. Szomáliföldön most – és az elmúlt közel 35 évben is – stabil demokrácia van. Nyugati irányultságú, és baráti viszonyt ápol Izraellel.” Szaár hozzátette: „A Szomáliföldi Köztársaság független és szuverén államként történő elismerése morálisan helyes lépés, és mi ezt megtettük.”

Izrael Gideon Szaár látogatását tíz nappal megelőzően ismerte el hivatalosan független államnak a Szomáliföldi Köztársaságot.

Látogatására reagálva a szomáliai külügyminisztérium közölte: minden olyan hivatalos kapcsolatfelvétel, amelyhez Szomália nem járult hozzá, illegális és érvénytelen, továbbá felszólította a nemzetközi szervezeteket, köztük az ENSZ-t és az Afrikai Uniót, hogy álljanak ki Szomália területi integritása mellett.

Az Afrikai Unió politikai ügyekkel, békével és biztonsággal foglalkozó tanácsa Szaár látogatására reagálva szigorúan elítélte Szomáliföld Izraeli általi elismerését, és követelte ennek a lépésnek az „azonnali visszavonását”. Az izraeli külügyminiszter Abdirahman Mohamed Abdullahi szomáliföldi elnökkel is találkozott Hargeisában. Tágyalásukkal kapcsolatban az X-en annyit írt:

„Megvitattuk a kapcsolatok teljes spektrumát Abdullahi elnök úrral. Elkötelezettek vagyunk a kapcsolatok dinamikus fejlesztése mellett”.

A külügyminiszter hozzátette:

a szomáliföldi elnök elfogadta Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök meghívását egy hivatalos izraeli látogatásra.

Szomáliföldi hivatalos források szerint Szaár magas rangú delegációt élén érkezett oda, a tárgyalások célja pedig a kétoldalú együttműködés megvitatása volt, főként a gazdaság, az egészségügy, az agrárszektor és a technológia területén. A helyi vezetés hangsúlyozta: „Az izraeli elismerés nem jelenti katonai bázisok létesítését vagy palesztinok betelepítését”.

Kiemelt kép: Gideon Szaár izraeli külügyminiszter (Fotó: MTI/EPA/Abir Szultan)