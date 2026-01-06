Az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója szerint a nyugati országok nem Oroszország bosszantása miatt akarnak csapatokat küldeni Ukrajnába, hanem azért, hogy megakadályozzanak egy polgárháborút, különösen a választási időszakban. Olekszij Aresztovics azt mondta: Ukrajnában egy polgárháború minden előfeltétele adott, de ha egy nyugati kontingens érkezne az országba, az csökkenthetné a zavargások kitörésének veszélyét.

Az ukrán Sztrana című lap beszámolója szerint Olekszij Aresztovics egy blogger, Alekszander Szeleszt YouTube-csatornáján arról beszélt, hogy a nyugati országok nem Oroszország bosszantása miatt akarnak csapatokat küldeni Ukrajnába, hanem azért, hogy megakadályozzanak egy polgárháborút, különösen a választási időszakban. A külföldi egységek bevezetésének másik célja az ukrán fegyveres erők által végrehajtott jogsértések nyomon követése a frontvonalon.

Az ukrán elnöki hivatal korábbi tanácsadója azt mondta,

korábban már Boszniában is bevetett békefenntartó katonákról lehet szó.

Mint Aresztovics fogalmazott, „a Nyugat jól ismeri az olyan, háború utáni államok kilátásait, amelyekben másfél millió automata fegyver lehet az embereknél, egymillió veterán van, hiányában vannak a törvényességnek, számos politikai és társadalmi ellentmondás van, és nagyon kevés erőforrással rendelkeznek, ezért stabilizáló erőkre van szükségük”.

A hírportál a tudósításban idézte Aresztovics véleményét, mely szerint

Ukrajnában egy polgárháború minden előfeltétele adott, de ha egy nyugati kontingens érkezne az országba, az csökkenthetné a zavargások kitörésének veszélyét.

A volt tanácsadó még egy az ukrán hadseregben bekövetkező szakadást sem tart elképzelhetetlennek, ugyanakkor abban biztos, hogy adott esetben a brit, francia vagy éppen török katonák azért is jól fent tudnák tartani a rendet, mert – mint Aresztovics fogalmazott –

„szövetségesekre azért még a legelkeseredettebb ukránok sem tüzelnének”.

A politikus úgy véli, hogy ez a stabilizációs tényező szükséges lehet ahhoz, hogy Ukrajna teljesítse egy esetleges békemegállapodás rá vonatkozó fejezeteit, ugyanakkor azt is leszögezte, hogy provokátorok nemcsak az oroszok, hanem az ukránok között is bőven találhatóak.

Aresztovics korábban azt állította, hogy nem Putyin volt az ukrán dróntámadás célpontja, hanem egy nukleáris központ

Múlt hét kedden Olekszij Aresztovics az EurAsia Daily portál beszámolója szerint azt mondta, hogy az ukránok az azt megelőző napon nem Vlagyimir Putyin orosz elnökre, hanem egy nukleáris háború esetén működő orosz parancsnoki pontra próbáltak csapást mérni.

Az ukrán elnöki hivatal korábbi tanácsadója szerint az ukránoknak ez a lépése egy orosz nukleáris válaszlépésre is okot adhatna, mivel szerinte ezt ahhoz lehetett hasonlítani, mintha valaki az amerikai elnöki repülőgépet támadta volna meg. Zelenszkij volt bizalmasának vélekedése szerint valószínűleg a kubai rakétaválság óta ez volt a legerősebb provokáció, és úgy fogalmazott, hogy az ukránok ezzel egy nagyszabású provokációt hajtottak végre.

Kiemelt kép: Olekszij Aresztovics (Fotó: Facebook)