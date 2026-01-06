Az úgynevezett tettre készek koalíciója országainak képviselői kedden Párizsban vitatják meg a katonai csapatok jelenlétét Ukrajnában és az írásos biztonsági garanciákat. Mint ismert, Volodimir Zelenszkij egy vasárnapi beszámoló szerint egyebek között azt mondta: a brit és francia katonák jelenléte Ukrajnában kötelező, és az ukrán elnök a koalíció létezését is ettől tette függővé.

Az EurAsia Daily beszámolója szerint az úgynevezett tettre készek koalíciója országainak képviselői kedden Párizsban megvitatják a katonai csapatok jelenlétét Ukrajnában és az írásos biztonsági garanciákat. Jelentések szerint a világ több mint 27 országának vezetői, illetve amerikai tárgyalók, akikhez Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is csatlakozik, várhatóan részt vesznek a tettre készek koalíciójának ülésén.

Sajtóértesülések szerint a nemzetbiztonsági tanácsadók múlt hétvégi, illetve a katonai tanácsadók hétfői találkozója után a koalíció sürgősséggel hozott döntést. Az orosz nyelvű portál arról írt, hogy a találkozó célja Ukrajna megnyugtatása és további politikai döntések alapjának megteremtése arra az esetre, ha megszűnnének a harcok.

A tudósítás szerint

a keddi csúcstalálkozó fő témája egy többnemzetiségű erő létrehozása Ukrajna számára tűzszünet esetén, Kijevvel együttműködve és az Egyesült Államok támogatásával, emellett pedig szélesebb körű biztonsági garanciákról is tárgyalni fognak.

A portál a cikkben idézte Emmanuel Macron francia elnököt, aki azt reméli, hogy a találkozót követően konkrét vállalásokat mutathat be Ukrajna biztonságával kapcsolatban. Macron szerint az a cél, hogy egy tűzszünet esetére tisztázzák a békefenntartó erők összetételét és bevetését.

Az EurAsia Daily a tudósításban megjegyezte, hogy a katonai tervek még nem jelentek meg, de a csapatok többsége várhatóan Franciaországból és az Egyesült Királyságból érkezik, amelyek a szárazföldi és légi komponenseket vezetik majd, Törökország pedig a fekete-tengeri közlekedési útvonalak biztonságáért lesz felelős. Ugyanakkor az még nem világos, mennyire lesznek közel a potenciális erők a kapcsolati vonalhoz.

Az orosz portál a cikkben arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hónapokban észrevehetően felgyorsultak az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló lépések, ám Kijev és európai támogatói továbbra sem hajlandók elfogadni Oroszország feltételeit. Ugyanakkor Moszkva ismételten hangsúlyozta: számára elfogadhatatlan, hogy külföldi csapatok legyenek Ukrajna területén.

A brit és francia katonák jelenléte Ukrajnában kötelező – jelentette ki Zelenszkij

Ahogyan arról vasárnap a Kyiv Independentre hivatkozva a hirado.hu is beszámolt, Volodimir Zelenszkij úgy nyilatkozott, hogy a jövőbeli biztonsági garanciáknak tartalmazniuk kell a külföldi csapatok fizikai jelenlétét Ukrajnában. Az ukrán elnök az Egyesült Királyságot és Franciaországot a tettre készek koalíciója vezetőinek nevezte, akiknek katonai jelenléte kötelező. Zelenszkij elismerte, hogy néhány koalíciós tag végül tartózkodhat a csapatok küldésétől, de hangsúlyozta, hogy vannak minimális követelmények.

„Kétségtelen, hogy a katonai jelenlét fontos számunkra, de erre nem mindenki áll készen, és még a tettre készek koalíciójának létezése is attól függ, hogy készen állnak-e jelenlétük fokozására” – mondta a vasárnapi beszámoló szerint Zelenszkij.

