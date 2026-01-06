Aláírták a megállapodást, hamarosan európai katonák mehetnek Ukrajnába

Franciaország, Nagy-Britannia és Ukrajna vezetői kedden Párizsban aláírták a tűzszünet kialakulása után a jövőbeni multinacionális erők telepítésére való bevetéséről Ukrajna biztonsági garanciájaként.

A lengyel TVP World portál beszámolója szerint az ukrán háborús erőfeszítés fenntartására és támogatására létrejött tettrekészek koalíciójának legmagasabb vezetői szintű csúcstalálkozója után Emmanuel Macron francia elnök arról beszélt, hogy a biztonsági garanciák biztosítják, hogy „Ukrajnát ne kényszerítsék megadásra, és a jövőben semmilyen békemegállapodást nem sértenek meg”.

„Ez egy szándéknyilatkozat azért, hogy békemegállapodás esetén erőket telepítsenek Ukrajnába. (…) Alapvető része annak az acélos elkötelezettségünknek, hogy hosszú távon Ukrajna mellett álljunk ki”

– mondta Keir Starmer brit miniszterelnök a megállapodás aláírása után.

„Ez utat nyitott ahhoz a jogi kerethez, amely keretében a brit, francia és partnererők Ukrajna területén működhetnek, biztosítva Ukrajna égboltját és tengereit, valamint újjáélesztve Ukrajna fegyveres erejét a jövőre” – mondta. A brit miniszterelnök arról is beszélt, Nagy-Britannia „békemegállapodás esetén csapatait fogja Ukrajnába telepíteni”.

Saját katonai központokat hoznának létre Ukrajnában

A „Multinacionális Erő Ukrajnáért” nevű kontingens biztosító erőként fog működni, hogy megerősítse a biztonsági garanciákat és Ukrajna békéhez és stabilitáshoz való visszatérésének képességét Ukrajna saját erőinek újjáélesztésének támogatásával – fogalmazott. A nyilatkozat aláírása megnyitja az utat a francia és brit erők jogi keretének kialakításához, hogy az ukrán földön működjenek, biztosítsák Ukrajna égboltját és tengereit, és felépítsék a jövőre alkalmas fegyveres erőket – fejtette ki.

„A mai megbeszélésen részletesebben foglalkoztunk a szárazföldi erő telepítésének lebonyolításával is”

– tette hozzá.

„Koordinációs sejt terveink mellett a tűzszünet után az Egyesült Királyság és Franciaország katonai központokat is létrehoz Ukrajnában, hogy lehetővé tegyék a fegyverek és katonai felszerelések telepítését és védett létesítményeinek építését Ukrajna védelmi szükségleteinek támogatására ”– mondta el Keir Starmer.

Az Egyesült Államok is véleményt mondott a tervről

A párizsi csúcstalálkozón az Egyesült Királyság és Németország mellett az Egyesült Államok is képviseltette magát Jared Kushner és Steve Witkoff személyében, akik üdvözölték a megbeszélés eredményeit.

„A mai nap egy nagyon fontos mérföldkő volt és szeretnének köszönetet mondani Emmanuel Macronnak, amiért sikerült megszerveznie és mindazt a háttérmunkát, amelyet a jelenlévők belefektettek a találkozó sikeréért” – mondta Kushner.

Kapcsolódó tartalom Akár több tízezer európai katona is Ukrajnába érkezhet a Szabad Európa szerint A békefenntartó kontingensben két ország részvétele már biztosra vehető.

Szerinte a párizsi csúcstalálkozó közelebb vihet a békéhez, ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a találkozó „nem jelenti azt, hogy békét kötünk, de a béke nem lenne lehetséges a ma itt elért előrelépések nélkül” – idézte a szavait a BBC. „Ha Ukrajna végleges megállapodást köt, tudniuk kell, hogy egy megállapodás után biztonságban vannak, nyilvánvalóan erős elrettentő képességük van, és valódi támogatásuk van annak érdekében, hogy ez ne forduljon elő újra” – tette hozzá.

Az amerikai különleges megbízott, Steve Witkoff a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy Donald Trump elnök békét akar Ukrajnában. „Eltökéltek vagyunk az ő nevében, hogy mindent megteszünk, hogy szerezze meg azt a békét”, fogalmazott. Witkoff előrelépéseket említett a korábbi találkozókról, beleértve a berlini találkozót, valamint a Trump floridai birtokán tartott megbeszélést is.

„Úgy gondoljuk, nagyrészt végeztünk a biztonsági protokollokkal”

– szögezte le Steve Witkoff. „De azt is gondoljuk, hogy kritikus fontosságú, nagyon-nagyon közel állunk hozzájuk olyan erős jóléti megállapodást eredményezett, mint bármely ország valaha látott ilyen konfliktusokból kijönni” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom Volodimir Zelenszkij szerint diplomáciai erőfeszítésekre és katonai segítségre egyaránt szüksége van Ukrajnának Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a megbeszélések célja Ukrajna további védelme és erősítése

A német kancellár szerint folytatnák Ukrajnát támogatását

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hasonló véleményt fogalmazott meg a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a mai bejelentés „hatalmas előrelépés”. Azt mondta: „Egy éve még csak nem is tudtunk gondolni erre, most pedig megvan ez a lépés”. Minden nap egy kicsit közelebb van, mondja, de „még mindig nem elég”. „Elég, ha az ukrajnai háború véget ér” – mondta. Zelenszkij nemrég a közösségi médiában azt írta, hogy szeretné megköszönni „minden vezetőnek és államnak, amely valóban szeretne részt venni a békés megoldásban”.

Friedrich Merz német kancellár szerint a tárgyalások arra összpontosítottak, milyen hozzájárulást nyújthatnak Európa és partnerei Ukrajnának a tűzszünet után. A tettrekészek koalíciója – mondta – vállalni akarja felelősségét, és segíteni akar biztosítani, hogy a jövőben erős fegyveres erők legyenek Ukrajnában, amelyek hiteles elrettentő erőt nyújtanak Oroszország számára. Hozzátette:

Németország továbbra is politikailag, anyagilag és katonai támogatást nyújt Ukrajnának, mondja, például azzal, hogy a tűzszünet után jelen lesz egy szomszédos NATO-területen – de nem részletezte, pontosan hogy nézne ki egy ilyen megállapodás.

Azt mondta, fáradhatatlanul dolgoznak a béke érdekében, de kompromisszumokat kell kötniük, és valószínűleg nem fogják tudni elérni a tökéletesen megtervezett béke ideálját.

Az úgynevezett tettrekészek koalíciója országainak képviselői kedden Párizsban vitatták meg a katonai csapatok jelenlétét Ukrajnában és az írásos biztonsági garanciákat. Mint ismert, Volodimir Zelenszkij egy vasárnapi beszámoló szerint egyebek között azt mondta: a brit és francia katonák jelenléte Ukrajnában kötelező, és az ukrán elnök a koalíció létezését is ettől tette függővé.

Szintén kedden Szabad Európa Rádió ukrajnai kiadása a megállapodás előtt már arról írt, akár több tízezer európai katona is érkezhet Ukrajnába egy esetlegesen bekövetkező tűzszünetet követően.

Kiemelt kép: A tettrekészek koalíciójának vezetői (b-j), Friedrich Merz német kancellár, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Emmanuel Macron francia elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízott és Jared Kushner, amerikai üzletember (Fotó: AFP/Ludovic Marin)