Akár több tízezer európai katona is Ukrajnába érkezhet a Szabad Európa szerint

Az esetlegesen bekövetkező tűzszünet után
az Ukrajnában állomásozó békefenntartó kontingens létszáma 15–20 ezer fő között lehet, de vannak, akik ennél is több katonáról beszélnek
– közölte a Szabad Európa Rádió ukrajnai oldala meg nem nevezett európai tisztviselőkre hivatkozva azzal a keddi, Párizsban tartandó egyeztetéssel kapcsolatban, amelyen több mint 30 ország képviselője vesz részt.
Az Index szemléje szerint Emmanuel Macron francia elnök a párizsi tanácskozáson kijelentette:
reméli, hogy az úgynevezett „tettrekészek koalíciója” találkozóján konkrét kötelezettségvállalásokat tudnak bemutatni Ukrajna biztonságával kapcsolatban a tárgyalásokat követően.
Az elképzelés lényege az, hogy tűzszünet esetén egyértelmű legyen a békefenntartó erők összetétele és telepítése. „Egyes tisztviselők szerint különböző európai fővárosokban eltérő számok hangzanak el a kontingens létszámát illetően. Ezek 15 és 20 ezer fő között mozognak, bár vannak, akik abban reménykednek, hogy ez közelebb lesz a 30 ezer békefenntartóhoz, akik a tengeri, légi és szárazföldi biztonságért felelnének” – áll a cikkben.
Megjegyzik, hogy konkrét katonai terveket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, ugyanakkor a csapatok fő részét Franciaország és Nagy-Britannia biztosítaná, amelyek a szárazföldi és légi komponensekért felelnének. Törökország már korábban jelezte, hogy vállalná a Fekete-tengeren húzódó közlekedési útvonalak biztonságának felügyeletét.
A lap ugyanakkor hangsúlyozza: jelenleg nem egyértelmű, milyen közel lennének az európai erők a frontvonalhoz. Az európai tisztviselők többsége úgy véli, hogy az erőket Ukrajna nyugati részére telepítenék az ukrán fegyveres erők támogatása és kiképzése céljából.
Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Michel Euler)