Akár több tízezer európai katona is Ukrajnába érkezhet a Szabad Európa szerint

Akár több tízezer európai katona is érkezhet Ukrajnába egy esetlegesen bekövetkező tűzszünetet követően, két ország részvétele már biztosra vehető. Emmanuel Macron francia elnök reméli, hogy az úgynevezett a tettre készek koalíciójának párizsi találkozóján konkrét kötelezettségvállalásokat tudnak bemutatni Ukrajna biztonságával kapcsolatban.

Az esetlegesen bekövetkező tűzszünet után

az Ukrajnában állomásozó békefenntartó kontingens létszáma 15–20 ezer fő között lehet, de vannak, akik ennél is több katonáról beszélnek

– közölte a Szabad Európa Rádió ukrajnai oldala meg nem nevezett európai tisztviselőkre hivatkozva azzal a keddi, Párizsban tartandó egyeztetéssel kapcsolatban, amelyen több mint 30 ország képviselője vesz részt.

Az Index szemléje szerint Emmanuel Macron francia elnök a párizsi tanácskozáson kijelentette:

reméli, hogy az úgynevezett „tettrekészek koalíciója” találkozóján konkrét kötelezettségvállalásokat tudnak bemutatni Ukrajna biztonságával kapcsolatban a tárgyalásokat követően.

Az elképzelés lényege az, hogy tűzszünet esetén egyértelmű legyen a békefenntartó erők összetétele és telepítése. „Egyes tisztviselők szerint különböző európai fővárosokban eltérő számok hangzanak el a kontingens létszámát illetően. Ezek 15 és 20 ezer fő között mozognak, bár vannak, akik abban reménykednek, hogy ez közelebb lesz a 30 ezer békefenntartóhoz, akik a tengeri, légi és szárazföldi biztonságért felelnének” – áll a cikkben.

Megjegyzik, hogy konkrét katonai terveket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra, ugyanakkor a csapatok fő részét Franciaország és Nagy-Britannia biztosítaná, amelyek a szárazföldi és légi komponensekért felelnének. Törökország már korábban jelezte, hogy vállalná a Fekete-tengeren húzódó közlekedési útvonalak biztonságának felügyeletét.

A lap ugyanakkor hangsúlyozza: jelenleg nem egyértelmű, milyen közel lennének az európai erők a frontvonalhoz. Az európai tisztviselők többsége úgy véli, hogy az erőket Ukrajna nyugati részére telepítenék az ukrán fegyveres erők támogatása és kiképzése céljából.

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/AP/Michel Euler)