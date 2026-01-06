A rendkívüli időjárás miatt már majdnem 3000 járatot töröltek az amszterdami reptéren

A folytatódó havazás miatt az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér legkevesebb 600 járatot töröl szerdán – közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál kedden.

A hollandiai légikikötő, ahol a KLM a fő üzemeltető, péntek óta küzd a fagyos időjárás és a havazás okozta fennakadásokkal.

Péntek óta összesen közel háromezer járatot töröltek, mivel egyre kevesebb, és a megnövekedett kereslet miatt nehezen beszerezhető a repülőgépek teljes felületének jégmentesítéséhez szükséges folyadék.

Közölték, hogy mind a 25 jégmentesítő teherautó folyamatosan üzemel. Naponta körülbelül 85 ezer liter fagyálló fogy el a felszállás előtti hó- és jégmentesítéshez.

„A KLM a nap 24 órájában jégmentesíti a repülőgépeket a naponta szállított jégmentesítő folyadékkal” – fogalmazott Anoesjka Aspeslagh, a KLM szóvivője. A szélsőséges időjárási körülmények és a folyadékot szolgáltató vállalat ellátási késedelmei miatt a készletek fogyóban vannak – mondta. Ez a probléma jelenleg egész Európában jelentkezik – tette hozzá. Közölte továbbá, hogy alkalmazottakat küldtek a németországi beszállítóhoz további jégmentesítő folyadék beszerzésére – tájékoztatott a szóvivő.

A hírportál beszámolója szerint a repülőtér közölte, hogy továbbra is bőséges készlettel rendelkezik egy másik típusú jégtelenítő folyadékból, melyet a futópályák jégének és a ráhullott hónak az eltávolítására használnak.

A légitársaságok szerdán Amszterdamban a tervezett 545-ből 327 induló járatot töröltek, valamint 313-at az érkező 539 menetrend szerinti járatból. Ez körülbelül 60 százalékos törlési aránynak felel meg. Az induló járatok utasainak jelentős késésekkel számolniuk.

A Holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) szerint téli időjárási viszonyokra lehet számítani a következő napokban is Hollandiában, szerda reggelre heves havazást és erős szeleket jelentettek. A repülőtéren reggel akár 4 centiméternyi hó is felhalmozódhat, délutánra pedig további 2 centiméter hullhat – közölte az európai légiforgalmat szervező és ellenőrző Eurocontrol.

A Schiphol arra kérte a repülőtéren várakozó utasokat, hogy hagyják el a létesítményt, ha a járatukat törölték. A repülőtér szóvivője kilátásba helyezte, hogy ágyakat és pihenőhelyeket helyeznek el a repülőtéren rekedt utasok számára. A légikikötő együttműködik a légitársaságokkal, hogy étellel és italokkal lássa el az utazókat, éjszakára pedig párnákat és takarókat is kiosztanak – tette hozzá.

Kiemelt kép: a KLM holland légitársaság egyik repülőgépét jégmentesítik az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtéren 2026. január 5-én. A napok óta tartó hóesés, fagy és a jeges záporok miatt több mint négyszáz járatot töröltek Schiphol repülőtéren. MTI/EPA/ANP/Koen Van Weel.