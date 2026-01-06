A Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető mozgalma az összes politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását követeli

María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető mozgalma az összes politikai fogoly azonnali szabadon bocsátását követelte kedden.

„Azok, akik igazságtalanul tartják fogva a polgári és katonai politikai foglyokat, haladéktalanul engedjék szabadon őket” – közölte kedden a Gyerünk, Venezuela! (Vente Venezuela) ellenzéki mozgalom. Egy vezető helyi jogvédő szervezet becslése szerint jelenleg 863 politikai foglyot tartanak fogva az országban.

Machado hétfőn a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott interjújában elmondta, hogy a lehető leghamarabb vissza akar térni Venezuelába. Emlékeztetett, hogy a 2024-es választást is megnyerhették volna, és a jövőben egy szabad és tisztességes választáson a szavazatok több mint 90 százalékát is megszerezhetik.

Az ellenzéki vezető hozzátette, hogy az amerikai elnökkel október 10. óta nem beszélt.

Az interjú alatt méltatta az amerikai elnököt Nicolás Maduro elfogásáért. „Január 3. úgy vonul be a történelembe mint az a nap, amikor az igazság győzedelmeskedett a zsarnokság felett” – mondta. Az amerikai fellépést „mérföldkőnek” nevezte, amely nemcsak a venezuelai nép, hanem „az emberiség, a szabadság és az emberi méltóság” számára is jelentős. Az interjú egy részletét Machado az X közösségi oldalon is megosztotta, és egy másik bejegyzésében pedig azt írta, hogy Venezuela a jövőben „az Egyesült Államok egyik fő szövetségese lehet a biztonság, az energia, a demokrácia és az emberi jogok területén”.

Az Egyesült Államok venezuelai művelete után Machado arra szólította fel az ellenzéket, hogy Edmundo González Urrutiát iktassák be elnökként.

A 76 éves volt diplomatát az ellenzék és a nemzetközi megfigyelők is a vitatott 2024-es elnökválasztás győztesének tekintik.

Az országban időközben Maduro egyik legfőbb szövetségesét, Delcy Rodríguezt eskették fel ideiglenes elnökként, a venezuelai átmeneti kormány továbbra is Nicolás Madurót tekinti az ország legitim államfőjének.

Donald Trump a venezuelai művelet után tartott, múlt szombati sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy az amerikai elképzelések szerint Machado nem töltene be vezető szerepet Venezuelában. „Nagyon nehéz lenne számára vezetőnek lenni, nincs meg hozzá a belső támogatottsága és a kellő elismertsége az országban” – mondta.

