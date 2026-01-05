Zelenszkij leváltotta az Ukrán Biztonsági Szolgálat vezetőjét

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vezetője, Vaszil Maljuk leváltását jelentette be hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint tájékoztatott arról is, hogy Chrystia Freeland volt kanadai külügyminiszter lesz kormánya gazdasági fejlesztési tanácsadója.

Az államfő az X-en közzétett bejegyzésében méltatta Maljuk szerepét a háború során indított hadműveletekben, hozzátéve, Ukrajnának több aszimmetrikus műveletet kell indítania az orosz egységek és az orosz állam ellen. Zelenszkij elmondta, hogy arra kérte Maljukot, hogy a jövőben több energiát fordítson a harci cselekményekre.

„A szükséges források és a politikai támogatás megvan” – szögezte le Zelenszkij, hozzátéve, hogy már beszélt Maljukkal az SZBU új potenciális vezetőjelöltjeiről is.

Maljuk 2023-ban került az SZBU élére, amely irányítása alatt több nagyszabású műveletet hajtott végre, beleértve az orosz megszállás alatt lévő Krím félszigetet a Kercsi-szoroson át összekötő Krími híd, illetve orosz repülőgép-támaszpontok ellen.

Az ukrán származású és ukránul is beszélő Freelandre – aki mostanáig Kanada Ukrajna újjáépítéséért felelős különleges megbízottjának tisztségét töltötte be – kitérve Zelenszkij kiemelte az egykori kormányfő-helyettes bőséges tapasztalatát, amely révén további befektetéseket hoz Ukrajnába és gazdasági reformokat fog végrehajtani.

„Jelenleg Ukrajnának a belső ellenálló képességet kell erősítenie, mind az újjáépítésért, ha a diplomáciai erőfeszítések gyors eredményt hoznak, illetve azért, hogy erősítse védelmünket, amennyiben, partnereink késlekedése miatt a háború tovább tart”

– szögezte le.

Justin Trudeau korábbi kanadai kormányfő kabinetjében Freeland egy ideig a pénzügyi tárcát vezette, majd Trudeau utódja, Mark Carney idején közlekedési miniszter lett. Emellett 2019-től 2024-ig miniszterelnök-helyettesként is tevékenykedett.

Kiemelt kép: Az ukrán elnöki sajtószolgálat felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzBU) vezetője megbeszélést folytat Kijevben 2025. június elsején (Fotó: MTI/EPA/Ukrán elnöki sajtószolgálat)