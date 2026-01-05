Videó: Bilincsbe verve, páncélozott járműben szállították Nicolás Madurót a New York-i bíróságra

A nyilvánosságra került felvételeken látható, amint Madurót bilincsben kísérik egy helikoptertől egy páncélozott járműhöz, mielőtt a szövetségi bíróság elé állt volna.
A hétfői meghallgatáson hivatalosan is ismertetik Maduróval az ellene felhozott vádpontokat – közölte a Fox News.
A volt elnök feleségét, Cilia Florest is őrizetbe vették az akció során. A nő a venezuelai szocialista rezsim egyik befolyásos szereplője volt, és szintén bíróság elé áll, ő is látható a felvételeken.
A vádirat szerint Maduro narkoterrorizmusban való részvétellel, kokain Egyesült Államokba történő csempészésére irányuló összeesküvéssel, valamint gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával is gyanúsítható. Az amerikai ügyészség szerint a venezuelai vezetés évtizedeken át visszaélt hatalmával, és állami intézményeket használt fel a nemzetközi kábítószer-kereskedelem kiszolgálására.
A Fox News szerint a meghallgatás várhatóan rövid lesz: tanúkat nem idéznek be, a vádlottak nyilatkozhatnak a vádakról, és a bíró dönt a további eljárási lépésekről. Jogászok szerint Maduro és felesége esetében kizárt, hogy – például óvadék fejében – feltételesen szabadlábra helyezzék őket.
Kiemelt kép: A Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét, Cilia Florest szállító páncélozott jármű a manhattani szövetségi bíróságra érkezik New Yorkban 2026. január 5-én (Fotó: MTI/AP/Stefan Jeremiah)