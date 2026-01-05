Ukrajna úgy számol: 800 milliárd dollárra lesz szüksége, a hadi kiadásokon felül

Julija Szviridenko hangsúlyozta: „A gazdasági jólét biztosításához szükséges pénzügyi befektetések óriásiak. A jelenlegi kilátások szerint a következő tíz évben 800 milliárd amerikai dollárról van szó.” Ugyanakkor jelezte, hogy ez az összeg nem végleges, mivel nem tartalmaz minden, a háború következményeiből fakadó tételt – közölte a Mandiner.
A becslés magában foglalja a makrofinanszírozási stabilitás fenntartását, a háborús veszteségek részleges megtérítését, az újjáépítést, valamint a gazdaság újraindításához szükséges ösztönzőket. A miniszterelnök ugyanakkor kiemelte:
„Ez nem tartalmazza a védelem finanszírozását,” amelynek alakulása a jövőbeni biztonsági garanciáktól függhet.
Szviridenko a találkozón a háború miatt kialakult jelentős költségvetési hiányról is beszélt, és hangsúlyozta: „Gazdasági stabilitás nélkül nincs értelme a befektetések bevonzásáról beszélni.”
A megbeszélésen videókapcsolaton keresztül részt vett az Egyesült Államok képviselője, Steve Witkoff is. A most elhangzott számok összhangban vannak Volodimir Zelenszkij korábbi kijelentéseivel, aki a háború teljes gazdasági veszteségét szintén 800 milliárd dollárra becsülte.
Kiemelt kép: Julija Szviridenko (Fotó: MTI/EPA/Teresa Suárez)