Több hónapig terjedő börtönbüntetésre ítéltek tíz embert, miután férfinak nevezték Emmanuel Macron feleségét

Hónapokig tartó felfüggesztetett börtönbüntetést, illetve egy hat hónapig terjedő letöltendő börtönbüntetést is kiszabott a párizsi bíróság hétfőn Emmanuel Macron francia elnök feleségének internetes zaklatóira, akik négy éve azt terjesztik, hogy a francia elnök neje transznemű nő. A vádlottak többségét felfüggesztett börtönre ítélték.

A tíz vádlott közül nyolcat négytől nyolc hónapig terjedő felfüggesztett börtönre ítélt a bíróság a francia first lady nemével, illetve „állítólagos pedofil bűncselekményével” kapcsolatos „rosszindulatú, lealacsonyító és sértő kijelentések közzététele, illetve megosztása miatt” – közölte a bíróság elnöke, Thierry Donard az ítélethirdetéskor.

Az egyik vádlottra viszont távollétében hathónapos letöltendő börtönbüntetést mondtak ki.

Az illető nem vett részt az október 27-28-án tartott, nagy médiafigyelmet kiváltó tárgyaláson. A tizedik vádlott nem kapott börtönbüntetést, őt csak egy érzékenyítő tréningen való részvételre ítélték. Mind a tíz vádlottat 10 ezer eurós pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte a bíróság.

A legbefolyásosabbnak ítélt internetes zaklatók közül a Zoé Sagan álnéven publikáló Aurélien Poirson-Atlan írót nyolc hónapi, Amandine Roy jósnőt és Bertrand Scholler galériatulajdonost hat hónapi felfüggesztett elzárásra ítélték. Emellett fél évre eltiltották őket a közösségimédia-oldaluk használatától is.

Amandine Roy volt az, aki 2021-ben közzétett egy videót, amelyben azt állította, hogy Brigitte Macron soha nem létezett, hanem a bátyja, Jean-Michel Trogneux vette fel ezt a személyazonosságot, miután nemet váltott. A felvételt több mint 4 millió alkalommal nézték meg a felhasználók, mielőtt eltávolították volna az internetről. A jósnőt, aki ellen hat hónap felfüggesztett szabadságvesztést és 4 ezer eurós bírságot kért az ügyész, első fokon 2024 szeptemberében egy bíróság több ezer euró kártérítés megfizetésére ítélte Brigitte Macron és a bátyja javára, de a fellebbviteli perben július 10-én felmentették a rágalmazás vádja alól.

Zoé Sagan az X közösségi portálon azóta felfüggesztett oldalán „szexuális bűncselekménynek” nevezte az elnöki pár tagjai közötti 24 évnyi korkülönbséget.

Az összes elítéltnek a saját költségén érzékenyítő tréningen kell részt vennie, amelynek témája „a személyiségek tiszteletben tartása a kibertérben”.

Az elítéltek többsége meglepetését fejezte ki amiatt, hogy olyan felvételekért kell felelniük, amelyeket ők „szatirikusnak” tartottak, és szerintük a szólásszabadság részét képezik. A Franciaország különböző részeiből származó, 45-65 év közötti vádlottak közül csak ketten voltak jelen az ítélethirdetésen. Brigitte Macron, aki szintén nem volt jelen a tárgyaláson, a feljelentés 2024. augusztus végi megtételekor elmondta a nyomozóknak, hogy a transznemű nő mivoltára vonatkozó híresztelés „nagy hatással volt a környezetére és saját magára is, amikor az unokái azt hallották, hogy »a nagyanyjuk férfi«”.

„Egyfolytában harcolok. Segíteni akarok a kamaszoknak megküzdeni a zaklatással. Ha nem mutatok példát […] ez nehéz lesz”

– mondta még vasárnap az elnök felesége a televízióban.

A bíróság a perben meghallgatta Brigitte Macron lányát, Tiphaine Auziere-t is, aki aggodalmának adott hangot anyja „egészségi állapotának romlása” miatt.

Még nincs vége az ügynek: az ismert amerikai influenszerrel szemben is perelni fog a francia elnöki pár

A franciaországi jogi lépéssel párhuzamosan a francia elnöki pár előzőleg feljelentést tett az Egyesült Államokban is a négy éve terjedő gyűlöletkeltő üzenetek miatt, amelyek kétségbe vonják Emmanuel Macron feleségének nemét, és amelyeket széles körben terjesztettek összeesküvés-elméleteket hirdető közösségi oldalakon. A francia elnöki pár nyáron pert indított Candace Owens amerikai politikai influenszer ellen, akinek Becoming Brigitte (magyarul: „Brigitte-té válni”) című videósorozatát milliók nézték meg, és akinek felvételeit a perben megvádolt francia személyek is megosztották.

Az elmúlt években több politikus felesége és női politikus is áldozatul esett transzfób jellegű álhíreknek a világon, mint például az Egyesült Államok volt first ladyje, Michelle Obama, az Egyesült Államok volt alelnöke, Kamala Harris, vagy Új-Zéland volt miniszterelnöke, Jacinda Ardern.

A 48 éves Emmanuel Macron és 72 éves felesége, Brigitte a gimnáziumban találkozott, ahol a későbbi feleség színművészetet tanított

Kiemelt kép: Emmanuel Macron francia elnök és felesége, Brigitte Macron várja az állam- és kormányfõk számára tartandó fogadás vendégeit a XVII. nyári paralimpiai játékok megnyitóünnepsége elõtt a párizsi államfõi hivatalnál 2024. augusztus 28-án. A paralimpia szeptember 8-ig tart a francia fõvárosban.MTI/EPA/Andre Pain.