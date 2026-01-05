Reagált Andrej Babis a Brüsszelt kritizáló cseh házelnök nyilatkozatára

Tomio Okamura, a cseh képviselőház elnöke újévi beszédében elsősorban pártja, a Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom szavazóihoz szólt – jelentette ki Andrej Babis, cseh kormányfő hétfőn az Instagramon megjelent videójában.

A cseh ellenzék szerint Ukrajnának és az Európai Uniónak a beszédben elhangzott éles bírálata elfogadhatatlan, ezért követelik a parlamenti alsóház elnökének lemondását.

Tomio Okamura a közösségi hálózaton elmondott újévi beszédében élesen bírálta fegyverek küldését Ukrajnának, illetve az ukrán állam vezetését, ami kiváltotta az ukrán politikusok és az ukrán diplomácia határozott reakcióját. A kormánykoalíciós politikus elutasította Ukrajna európai uniós tagságát, élesen bírálta az Európai Unió álláspontját ez ügyben és „(Volodimir) Zelenszkij juntája körüli ukrán tolvajokról” beszélt. Egy későbbi interjújában pedig kiállt nyilatkozata mellett.

Az egyik legmagasabb cseh közjogi méltóság beszédét az ellenzéki politikusok „botrányosnak” és „elfogadhatatlannak” minősítették. Úgy vélték, hogy a képviselőháznak és a kormánynak is el kellene határolódnia Tomio Okamura szavaitól.

Petr Pavel köztársasági elnök közölte, hogy szerdára betervezett újévi találkozóján a kormányfővel ezt a témát is meg akarja vitatni.

„Tomio Okamura sokat vitatott beszédével kapcsolatban úgy vélem, hogy az SPD elnöke ezt pártelnöki beszédként mondta el, és elsősorban az SPD választóihoz szólt”

– mondta Andrej Babis az Instagramon megjelent beszédében.

A képviselőház és az SPD elnökének beszédét csütörtökön Vaszil Zvarics, Ukrajna prágai nagykövete is nyilvánosan bírálta. A diplomata szerint Okamura beszéde elfogadhatatlan és méltatlan volt a képviselőház elnökéhez.

Petr Macinka új cseh külügyminiszter, aki az Autósok pártot képviseli a kormányban, pénteken azt mondta: nem tartja helyesnek, hogy egy másik állam nagykövete nyíltan minősítse az egyik legmagasabb cseh közjogi méltóság kijelentéseit. Macinka bejelentette, hogy ezzel kapcsolatban az ukrán nagykövetet bekérette a hivatalába.

Kiemelt kép: Andrej Babis cseh miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az új cseh kormány beiktatása után Prágában 2025. december 15-én (Fotó: MTI/EPA/Martin Divisek)