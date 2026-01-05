Oroszországban 400 ezer katonát toboroztak 2025-ben, idén is ennyivel terveznek

A frontvonalak csak lassan mozdulnak Kelet-Ukrajnában, de a háttérben sokkal meghatározóbb mutatók jeleznek hatalmas változásokat. Moszkva hihetetlen mennyiségű katonát toborzott 2025-ben. Ukrán hírszerzési állítások és orosz vezetői megszólalások egybehangzóan arról szólnak, hogy 2025-ben is bőven 400 ezer fölé emelkedett a szerződéskötések száma, és 2026-ra is hasonló nagyságrenddel számolnak. A sikert sugárzó számok mögött ugyanaz a recept: pénz, régiós bónuszok, agresszív kampány, és a társadalom legsebezhetőbb rétegeinek megcélzása.

A Kyiv Independent cikke szerint az ukrán közszolgálati médiának adott év végi nyilatkozatában Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője azt mondta: Oroszország 2025-ös toborzási terve 403 ezer fő volt, és ezt a szintet már december elején elérték.

Budanov szerint az oroszok év végére még rá is tesznek egy lapáttal – vagyis a terv „túlteljesítése” is reális lehetőség. Az orosz toborzás fő forrása az egyre gyarapodó szerződéses állomány.

Plusz 36 ezer önkéntes

A másik oldalon, Moszkvából is érkezett egy látványos szám: a The Moscow Times beszámolója alapján Dmitrij Medvegyev – az orosz Biztonsági Tanácsban betöltött alelnöki szerepkörében – arról beszélt, hogy 2025-ben 417 ezer ember írt alá szerződést a hadsereggel, és további mintegy 36 ezer fő önkéntesként csatlakozott.

A lap megjegyzi: a számokat nem tudták független forrásból ellenőrizni, ugyanakkor a trendet Medvegyev saját korábbi bejelentései is alátámasztják (néhány héttel korábban még 400 ezer szerződésesről és 34 ezer önkéntesről beszélt).

A Medvegyev által közölt adat egyben azt is jelzi: 2024-hez képest csökkenés látszik, hiszen akkor – saját állítása szerint – 450 ezer szerződéses és 40 ezer önkéntes érkezett. A Moscow Times ezt részben azzal köti össze, hogy több orosz régió visszavágta az egyszeri belépési bónuszokat.

2026-ban tovább nőhet a túlerő

Budanov a 2026-os orosz tervről is beszélt: állítása szerint 409 ezer fő a következő év célja.

A Kreml nem kiugró célokkal tervez, hanem stabilan fenntarthatót folyamatos utánpótlással, amellyel szükség esetén akár még évekig is folytatható a háború.

Az ukrán hírszerzés szerint a rendszer egyik kulcsa a pénz. Budanov úgy fogalmazott: az oroszok régiónként eltérő mértékben időről időre emelik az egyszeri kifizetéseket, hogy egyre jobban ösztönözzék a katonának jelentkezőket.

A Moscow Times cikke felidézi: Putyin korábban elrendelte, hogy a hadsereg aktív létszámát 2026-ra 1,5 millió főre növeljék, és Andrej Belouszov védelmi miniszter augusztusban arról beszélt, hogy a szerződéses toborzási célokat a jövőben teljesítik.

A kiemelkedő orosz toborzási adatok különösen fontosnak bizonyulhatnak annak fényében, hogy mindeközben Ukrajna legnagyobb háborús problémája az általános katonahiány. Amennyiben Kijevnek nem sikerül megoldást találnia saját toborzási krízisére, úgy a háború diplomáciai megállapodás híján is véget érhet még a 2026-os évben.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (j) az Ukrajna elleni háborúban részt vett katonákkal beszélget a P. V. Mandrika Központi Katonai Klinikai Kórházban tett látogatása alatt, 2025. október 29-én.MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Vjacseszlav Prokofjev